Styrte det meste i trygg borteseier

(6. div. avd. 3: Skarven–LIL/NIL 2–5) Det var stort sett full kontroll for Laksvatn/Nordkjosbotn i bortemøtet med bunnlaget Skarven.

AS Nye Troms

Publisert: 23.08.2023 kl 13:32

– Jeg synes vi styrer denne kampen enda mer enn vi gjorde mot dem på hjemmebane, sier spillende trener Gunnar Strømstad.

I vår endte motsatte oppgjør 7–2 til balsfjordingene, og selv om seieren ble to mål mindre i kampen på Storelva mandag kveld, er Strømstad godt fornøyd med gjennomføringa.

– Alt i alt spiller vi en god kamp der vi kunne – og burde – skåret flere mål. Samtidig er baklengsmålene vi får litt vanskelig å forsvare seg imot, tilfeldige lange avklaringer som spretter i bakrom, sier Strømstad.

LIL/NIL måtte sette utespiller Sturla Almaag mellom stengene i fravær av sin faste målvakt, og derfor var planen før kamp og unngå unødige farlige brudd imot.

– Foruten en liten periode før pause der det ble litt mye tut og kjør, klarte vi det bra. Spillemessig var det mye bra, sier Gunnar Strømstad.

LIL/NIL har mistet et par av de utenlandske spillerne de hadde med i vårsesongen. Mandag kunne de glede seg over at spillere som Simen Øfeldt Trælvik og Levi Gout var med til kamp. Det trengtes i en i utgangspunktet veldig tynn kamptropp.

– Det hjalp godt med at de hev seg med, sier Strømstad.

Mot Skarven skåret Henrik Strømstad de to første målene, før Sander Sigvaldsen gjorde 3–0 etter halvtimen. Sigvaldsen skåret også to etter sidebytte, det siste på straffe. Skarvens to reduseringer kom i andre omgang.

LIL/NILs neste er kommende mandag mot Skarp 2 på Laksvatn gress.