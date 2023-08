Stygg smell for LIL/NIL i første kamp

(6. div. avd. 3: Stakkevollan 2–LIL/NIL 3–0) Det ble en dårlig start på andre halvdel av sesongen for Laksvatn/Nordkjosbotn. De klarte aldri å få has på Stakkevollans reserver og tapte fortjent med tre mål.

Publisert: 15.08.2023 kl 12:28

– Det var ikke slik vi skulle starte høstsesongen, innrømmer LIL/NILs spillende trener Gunnar Strømstad.

På en bane han og Laksvatn aldri har likt seg på, fikk de aldri spillet til å sitte, og allerede etter fem minutter fikk vertene den nettkjenninga som gjestene slett ikke skulle gi dem. Bedre ble det ikke med ei dobling fra vertene halvveis i omgangen.

– Vi ønsket å kontrollere kampen og ha ballen mye, men det ble for mange dårlige «touch» og vi spilte på oss brudd etter brudd. Vi fikk ikke spillet til å sitte som vi ønsker, sier Strømstad.

Fortjent tap

LIL/NIL fikk strammet opp litt i egne rekker gjennom pausepraten, og det ble jevnere siste 45 minutter. Gjestene hadde sine muligheter til å sette fyr på kampen igjen, men det var bare hjemmelaget som fikk nettkjenning da de satte inn sitt tredje.

– Vi møtte et bra Stakkevollan-lag, og tapte fortjent, det må vi bare innrømme, sier den spillende treneren.

Vanskelig oppgave

Dermed har LIL/NIL elleve poeng opp til serieledelse i avdelinga, og et mulig opprykk som laget gjerne har sett på som en mulighet, begynner for alvor å svinne hen. Per nå har balsfjordingene fire lag foran seg, selv om tre av dem er andrelag som kanskje ikke får mulighet til å kunne rykke opp.

– Sjansene for opprykk synes vanskelig nå, men vi må bare ta kamp for kamp og se. Stemninga i gruppa er fortsatt god, og vi har ikke gitt opp, sier Gunnar Strømstad.

Må ha sju poeng

Han mønstret tilnærmet fullt mannskap i mandagens kamp, og nå venter tre kamper mot motstandere som definitivt bør gi godt med poeng for laget. I tur og orden spiller de mot Skarven, Skarp 2 og Ulfstind 2. Bare Skarp-kampen går på eget gress, men:

– Vi bør ha minst sju poeng på de tre kampene, slår Gunnar Strømstad fast.