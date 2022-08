Nye Troms

Strømkrisa – en varsla katastrofe, som alltid kan bli verre

STRØMKRISA: Toralf Heimdal stiller spørsmål med rikspolitikernes forklaringer om strømkrisa. Arkivfoto: Knut Solnes

Media flommer over av ulike tilnærminger til strømkrisa i sør. Det er på grensen til komisk å se på forsvarerne av utenlandskabler og Acer, som ikke i det hele tatt er villige til å ta selvkritikk for at det er nettopp deres politikk som har ført oss inn i krisen.