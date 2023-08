Straffet Bardu hardt – ny storseier på Gimle

(6. div.: Øverbygd–Bardu 6–1) Etter seks mål mot Bardu har Øverbygd skåret 16 mål på tre kamper. Samtidig har burgunder-trøyene kunnet plusse ni poeng til poengfangsten.

AS Nye Troms

Publisert: 17.08.2023 kl 13:54

Dermed kan vi slå fast at høstformen til Øverbygd er solid. I alle fall så langt i august.

– Nå er vi der vi skal være. Målet før sesongen var å knive i toppen, og med 16 mål på tre kamper kan det nesten ikke bli bedre. Vi er i flytsonen, sier Martin Bekk.

STERKEST: Isak Heen Berge vant de fleste duellene på midtbanen. Her er det Bardu-kaptein Luan Thanh Nguyen som prøver seg. Foto: Ivar Løvland

Øverbygds kaptein kunne smile tilfreds etter nok en seier. Etter 6–0 mot Sørreisa og 4–2 mot serieleder BOIF, valset Øverbygd-laget opp med 6–1 mot Bardu i høstsesongens tredje kamp. Alle spilt på Gimle kunstgress.

– Vi har gode treninger og ei bra gruppe spillere som møter opp. Det gir spilleglede, sier Bekk.

Jevne 45 minutter

Mot Bardu var det egentlig en spillemessig jevn førsteomgang, der hjemmelaget var litt heldige som kunne gå til pause med en 1–0-ledelse, signert Isak Heen Berge. Den sterke midtbanespilleren satte et frispark fra 20 meter direkte i nettmaskene, i en omgang der begge lag hadde sine sjanser.

STRAFFE: Her får Daniel Tangen Larssen straffe etter behandlinga han får. Foto: Ivar Løvland

Etter sidebytte rant målene fort inn bak Bardu-målvakta. Heen Berge satte inn 2–0 og 4–0 på straffer, mens tromsøværingen Emil Vangen Dahl-Eriksen ordnet 3–0 og 5–0. Samson Norheim-Bergquist fikset 6–0 på et ikke alt for hardt skudd fra 16 meterstreken. På tampen reduserte Amin Magomadov for gjestene da han satte inn trøstemålet.

Alt er mulig

– Vi puster BOIF litt i nakken nå, og alt er mulig, sier Martin Bekk etter storseieren.

VANSKELIG: Bardus Stian Slotten og Markus Evensen forsøker å stoppe hjemmelagets Samson Norheim-Bergquist, uten hell. Foto: Ivar Løvland

Tremålsskåer Isak Heen Berge kom til Øverbygd i fjor. Det samme gjorde Emil Vangen Dahl-Eriksen. Begge syntes det var deilig å vinne en solid seier over Bardu:

– Det var jevnt før pause, men når vi får de tidlige målene etter sidebytte, rakner Bardu litt og det blir lettere for oss, sier de to.

Høyere nivå

Snart 22 år gamle Isak Heen Berge har spilt for Follo i 2.- og 3. divisjon samt juniorlaget til Sarpsborg 08. Nå er fotballen bare moro for ham.

– Det er ikke samme nivået å spille i 6. divisjon, men moro er det, selv om ballen er litt mer «i lufta» her, sier han og smiler.

At gamleklubben Follo leder sin 3. divisjonsavdeling synes han er moro, men inntil videre er egen fotballsatsing lagt til sides, til fordel for jobb i Forsvaret.

– Det lar seg ikke kombinere med høyere nivå på satsinga, sier han.

Kan bli bedre

Emil Vangen Dahl-Eriksen har spilt for TILs juniorlag og så vidt på B-laget til klubben. Han innrømmer at idrettsgleden fortsatt er stor, og at det er gøy med en god start på høstsesongen.

– Når vi spiller hjemme på Gimle, kreves det litt show for publikum, sier han og smiler.

Og med høststarten Øverbygd har fått, kan det bli mer å glede seg til for dem utover.

TO MÅL: Emil Vangen Dahl-Eriksen setter her sitt andre mål i kampen mot Bardu. Foto: Ivar Løvland

– Men det kan bli bedre; vi holdt ikke nullen i dag, sier Dahl-Eriksen lurt.

Raknet helt

For Bardu var det lite å ta med seg fra kampen, bortsett fra en spillemessig bra førsteomgang.

– Vi mister det totalt etter tidlige mål imot etter pause, og det er for svakt av oss, sier lagkaptein Luan Thanh Nguyen.

18 år gamle Amin Magomadov skåret trøstemålet, men siden det ble bare akkurat det, synes han det var en tung kamp for Bardu.

MÅLSKÅRER: Amin Magomadov jobbet og slet og skåret Bardus mål, men her stoppes han av Samson Norheim-Bergquist og Jonas Marcel Rostadmo. Foto: Ivar Løvland

– Målet var deilig å få, men det betyr ikke så mye når vi taper sånn, sier han.

Tas godt vare på

Andelen lokale Bardu-gutter hadde han gjerne sett var større, men han føler at de unge fra bygda blir godt innlemmet med spillerne fra Forsvaret.

– Vi blir tatt godt vare på, sier Amin og smiler.

Kaptein Luan roser unggutta fra Bardu, og håper flere blir med.

– Det er viktig at de blir med på laget, og de gjør en ekstremt bra figur, de som er med, sier Luan Thanh Nguyen, som er inne i sin tredje sesong i mørkeblå drakt.

Tap mot mange Forsvars-kolleger fra Skjold, svir ekstra for Setermoen-ansatte Bardu-spillere:

– Det er gøy å møte kolleger fra andre avdelinger, men også ekstra surt å tape for dem, sier Bardu-kapteinen.