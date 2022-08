Nye Troms

Emilie (18) gikk viralt og er sett av over 12 millioner på TikTok

VIRALT: Emilie Bakkehaug la tidlig i august ut en video på TikTok, nå er hun gått viralt og videoen er sett over 12.000.000 ganger. Foto: Mikael Jensen

For litt over en måned siden postet Emilie Bakkehaugen en video sammen venninnen Frida-Kristine Ryeng på sosiale medier. En knapp måned senere har over 12 millioner mennesker sett videosnutten av Storsteinnes-jentene.