Storkontrakt nummer to signert denne uka

KONTRAKT: Målselv Maskin & Transport AS og daglig leder Erik-Anders Helin er svært fornøyd etter å ha dratt i land en ny stor anleggskontrakt. Denne gang i Narvik. ARKIVFOTO: Malin Cerense Myrbakken Foto: Malin C. Straumsnes

Tidligere i uka ble det kjent at Målselv Maskin & Transport vant et anbud verdt tett på 97 millioner kroner på Ibestad. Nå har de også stukket av med en kontrakt på anleggsarbeidene ved et nytt industriområde utenfor Narvik.