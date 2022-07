Nye Troms

Lokal bedrift vant oppdragskamp:

Storegga Entreprenør AS skal bygge de nye omsorgsboligene på Andslimoen

VIKTIG KONTRAKT: Eivind Olsen, daglig leder i Storegga Entreprenør AS (t.v.) og Frode Skuggedal, kommunedirektør i Målselv kan begge fornøyd konstatere at kontrakt om bygging av 20 heldøgns omsorgsboliger på Andslimoen for Målselv kommune er undertegnet. Foto: Lene Cecilie Lettrem

Storegga Entreprenør AS vant anbudskonkurransen for totalentreprise om å få bygge 20 heldøgns omsorgsboliger for Målselv kommune. Det er en kontrakt til en verdi på 85 millioner kroner.