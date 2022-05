Nye Troms

1.500 nye havvindmøller kreves:

Støre lover lønnsomhet i havvind

HAVVIND: Statsminister Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

Et mål om 30 gigawatt innen 2040. Det er kjernen i regjeringens nye havvindsatsing. Statsministeren lover lønnsomhet både for selskapene og for staten.