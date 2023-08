Sterk skyting da Tony vant sin første SM-tittel

Tony Rubbås-Jacobsen og Ole-Anders Hagen var to av de største favorittene, og de innfridde. Under bane-SM var de suverene i klasse 3-5.

Publisert: 21.08.2023 kl 09:00

De to Målselv-skytterne hadde 246 og 245 poeng før søndagens ti finaleskudd, og avstanden ned til de neste skytterne før finalen var så stor at det måtte et lite under til for at de to ikke skulle ende øverst i kampen om SM-gullet.

SM-VINNER: Tony Rubbås-Jacobsen (t.v.) og Ole-Anders Hagen skjøt til 346 og 345 poeng og var de to klart beste i klasse 3-5 under samlagsmesterskapet på bane. Foto: Ivar Løvland

De rotet seg slett ikke bort. Først fikk Ole-Anders Hagen anvist til 100 poeng og 345 poeng totalt. Dermed var det kun 100 poeng som gjaldt for Tony, om han skulle vinne uten å måtte risikere omskyting.

Første tittel

Etter ni skudd i tieren, var det en lykkelig skytter som kunne heve armen i triumf da også det tiende skuddet ble anvist som en tier. 100 poeng, og 346 poeng totalt.

– Det er min første SM-tittel, så det var deilig, sier Tony Rubbås-Jacobsen etter triumfen.

Han fryktet en nier i finalen, men den slapp han heldigvis.

– Selv om jeg klarte 100, regnet jeg med at Tony ville klare 100, men jeg er fornøyd, sier Ole-Anders Hagen.

Mer nerver og press

Begge setter samlagsmesterskapet høyt i kurs, men hadde de skutt samme resultat på den innledende skytinga under Landsskytterstevnet, ville de begge kunne vært i kongelaget.

– Det er litt mindre press her og nordnorsk temperatur. Da er det lettere å skyte, sier Tony Rubbås-Jacobsen.

I finalen i klasse 3-5 var det mye god skyting, med flere som klarte 100 poeng. Ingen av de andre var likevel i nærheten av de to beste, etter for lave poengsummer på innledningas 25 skudd.

Sjelden seier

I klasse V55 vant Sigbjørn Henriksen fra Øvre Målselv skytterlag. Hans seier i SM var den første på svært lenge.

OVERRASKELSEN: Sigbjørn Henriksen (i midten) vant klasse V55. Det synes både Stein Hugo Berntsen (t.v.) og John Helge Steinnes var veldig artig. Foto: Ivar Løvland

– Det var i felt jeg vant sist, og det er lenge siden. Det var i Mauser-tiden, sier Henriksen og smiler.

Han mener egen seier kom av at de andre i klassen sviktet litt.

– Jeg skjøt vel bra og hadde litt flaks med at de andre i klassen ikke skjøt godt nok, sier 63-åringen, som opprinnelig kommer fra Laksvatn.

Jublet som vinner

Anne Vedøy Nordmo fra Målselv skytterlag jublet godt da hun vant klasse 2. Hun hadde to poengs ledelse på Lill-Synnøve Larsen fra Storfjord før finalen, men med to niere på de to første skuddene i finalen, trodde hun seierssjansen var borte. Det var den ikke, da alle de siste åtte skuddene satt i tieren.

GLAD: Anne Vedøy Nordmo var svært glad over å vinne klasse 2. Foto: Ivar Løvland

– Siste skuddet gikk på stans, og det trodde jeg gikk ut, men det gjorde det ikke. Jeg har bare vunnet lagkonkurransen i SM før, så dette var moro, sier den glade vinneren.

Eline vant eldre rekrutt

I eldre rekrutt vant Eline Elvebø fra Målselv. Hun var poenget bak Andrea Karoline Nikolaisen fra Bjørnen og Vestre Målselv før finalen med sine 247 poeng, og selv om hun skjøt til 100 i finalen, trodde hun ikke det skulle holde til seier. Det gjorde det likevel, da Andrea Karoline på skive 1 var litt uheldig med sin finaleserie.

BEST: Eline Elvebø (nærmest) og Ira Johansen fra Målselv var de to beste skytterne i eldre rekrutt under bane-SM. Foto: Ivar Løvland

– Det var tøft, og jeg trodde egentlig ikke det skulle holde, for Andrea er så flink, sier 14 år gamle Eline Elvebø.

Hun setter stor pris på å bli samlagsmester, og har jobbet hardt for det. Sesongen under ett er hun fornøyd med. Hun håper neste sesong også blir bra.

– Jeg skal bare jobbe på og har gode trenere som hjelper meg, sier Eline Elvebø.

Ira Johansen fra Målselv kom på andreplass i klassen, mens Eline sin pappa, Daniel Elvebø, vant klasse 1.

Vinner

I eldre junior vant Tobias Ferdinand Rubbås fra Øvre Målselv skytterlag SM-tittelen, mens Svein Erik Rognli fra samme skytterlag var best i V73. I V65 var lillebror Bjørn Johnny Rognli fra Storfjord skytterlag aller best.

I klasse rekrutt og junior var det ikke uventa søskenparet Sigve og Anna Kristine Svendli fra Storsteinnes som ble mestre.

– Det er godt å vinne, og jeg hadde nerver før finalen, for jeg hadde lyst på 350 poeng, men det var to niere som ødela der, sier Sigve.

BESTE VENNER: Sigve (13) og Anna Kristine Svendli (17) fra Storsteinnes er to av samlagets aller beste ungdomsskyttere. Foto: Ivar Løvland

Han hadde 250 poeng og maks poengsum før finalen.

Usikker før finalen

Storesøster Anne Kristine hadde «bare» 247 poeng før finalen, men til gjengjeld vartet hun opp med 100 poeng i finalen og vant juniorklassen, poenget foran Ervin Johansen fra Målselv. Også han med 100 poeng i finalen.

– Det er godt å klare vinne, og særlig med 100 i finalen. Jeg var nervøs for at jeg var helt inne, og var spent før førsteskuddet ble anvist, sier Anna Kristine, som stilte siktet litt opp før sine siste ti skudd.

Hun har ikke tall på hvor mange SM-gull hun har, men:

– Det er fortsatt stort å vinne SM-gull, sier 17-åringen fra Storsteinnes skytterlag.

Det var Falken skytterlag som sto som arrangør av årets bane-SM, og det var 140 skyttere med på mesterskapet.