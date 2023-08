For 59 år siden kjøpte Stein Sundby en helt spesiell bil. En av fire norskproduserte biler av merket Troll, og en bil som i dag står utstilt på Teknisk museum.

Publisert: 12.08.2023 kl 06:00

Troll-bilen var et av de første seriøse forsøk på å få i gang en storstilt bilproduksjon i Norge. Planen var å lage en liten og lett bil med glassfiberkarosseri. En “prøvevogn” ble bygd, og produksjon iverksatt, men etter bare to år og kun fire produserte biler gikk bedriften konkurs i 1958.

– Bilen jeg kjøpte av en student i 1964 var den tredje i rekken av Troll-biler som ble produsert i Lunde i Telemark. Denne ble første gang registrert i desember 1957. Det var min første bil og jeg betalte 500 kroner til tidligere eier, sier Stein Sundby.

Ble balsfjording

77-åringen opprinnelig fra Oslo, bor i dag på Storsteinnes sammen med sin kone May Ally Sundby.

–Trollbilen jeg var eier fikk skade i girkassa så jeg ga den bort til Teknisk museum allerede i 1965. Året etter flyttet jeg nordover og tjenestegjorde tre år som troppsbefal i støttekompaniet på Skjold. I nord, nærmere bestemt på en fest på Rislamoen traff jeg May Ally, som jeg giftet meg med i 1970. I 53 år har vi vært gift og de siste 48 årene har vi bodd i Balsfjord, sier Sundby.

Spesiell bil

Om Troll-bilen, som var i hans eie vel ett år, forteller han at dette var et helt spesielt kjøretøy.

– En bil med to sylindere og en totakter med direkte innsprøytning. Bilen hadde 27 hestekrefter og veide veldig lite, ja bare 720 kilo. Den var samtidig en kvikk bil og nå som det er foreldet kan jeg si at jeg fikk den i 127 km/t. Mer var det ikke å hente, sier Sundby og smiler.

Han forteller at bilen var en prototyp som var helt grei å kjøre.

– Men – den var lett bak så bilen var ustabil å kjøre ved nedbremsing. I så måte var det nok mye å gå på med tanke på utvikling av sikkerheten, sier Sundby.

Løftet taket

Han legger til at som drivstoff gikk den på vanlig bensin, men at det var egen tank for påfylling av olje.

– Det var totaktsolje som blandet seg med bensin. Det var heller ingen kjølevifte, noe som fungerte dårlig i bilkø da den fort ble varm. To ganger kokte den over for meg. Det må også sies at taket på denne bilen ble bygget opp fordi første eier var usedvanlig høy. Det ble rett og slett for lavt under taket og derfor ble taket bak løftet. Slik står bilen den dag i dag, sier Sundby.

Vognkortet i hanskerommet

På spørsmål om han angrer at han ga bort den felt spesielle bilen sier han at det har han ikke.

– Jeg ga den som sagt til Teknisk Museum, og bilen har vært utstilt både i Oslo og Lillehammer. Jeg har i så måte ingen ønsker om å hente den ut derfra. Men – selv om jeg ga den bort så ligger vognkortet med mitt navn registrert fortsatt i hanskerommet. Den har med andre ord aldri vært solgt videre, avslutter Stein Sundby.

Kort om Troll:

· Troll var et norsk bilmerke produsert av Troll Plastkarosseri og bilindustri i Lunde i Telemark mellom 1956 og 1958.

· Da selskapet ble avviklet var det framstilt fire eksemplarer.

· Troll ble bygget på en modifisert Gutbrod Superior-ramme, med en Gutbrod 700 cm³ totaktsmotor, påmontert et norskbygget karosseri av glassfiberarmert polyester.

· Karosseriet var framstilt ved hjelp av former fra Hanns Trippel, fra tidlig i 1950-årene.

· Bilen var utstyrt med en tretrinns girkasse fra Hurth.

Kilde: Wikipedia