Statens ansvar å bygge jernbane i nord:

Onsdagen startet markeringen av at det er 100 år siden Stortinget vedtok 20. november 1923 å bygge «en bane fra Balsfjorden til Sætermoen» med 110 mot 19 stemmer.

Publisert: 17.08.2023 kl 10:30

Over en marsj på fem dager, fra Storsteinnes til Setermoen, skal Tromskomiteen for jernbane, en interesseorganisasjon som arbeider for realisering av Nord-Norgebanen, ei forlenging av dagens jernbane nordover fra Fauske, for å markere at det 100 år gamle vedtaket ennå ikke er gjennomført.

Burde vært gjort for lenge siden

Utafor rådhuset i Balsfjord var et tyvetall fremmøtte som bestod både av de som ønsket å høre appeller til fordel for jernbane i nord, men også de som ønsket å være med å marsjere for at de mener det er på tide at også folk i Troms og Finnmark kan benytte seg av jernbanen.

STATLIG ANSVAR: Balsfjordordfører Gunda Johansen mener man trenger jernbane i nord for å ivareta framtidas transportbehov. – Det må ikke herske tvil om at dette er et statlig ansvar, sier Johansen Foto: Leif A. Stensland

Blant de som sa det hadde rent mye vann i havet siden vedtaket i Stortinget ble gjort for 100 år siden var balsfjordordfører Gunda Johansen.

– Det er interessant å se at vedtaket for 100 år siden var jernbane fra Storsteinnes til Setermoen. Det sier nok noe om hvordan samfunnets behov har endret seg i løpet av disse 100 årene, og med det folks og varers ferdselsårer, innledet ordføreren.

Hun la til at i dag snakker man om å binde sammen Nord-Norge med spor fra Fauske og nordover.

FØRSTE ETAPPE: Fra Storsteinnes gikk et titalls personer videre mot Heia som var første etappe på marsjen. De neste dagene skal det gås ulike etapper fra Heia, via Øverbygd og Rundhaug, langs FV87 til krysset der Fjellstadveien tar av langs østsida av Barduelva. Foto: Leif A. Stensland

– Det er beundringsverdig at Tromskomiteen for jernbane utrettelig jobber for- og markerer behovet for å realisere bygging av jernbane. Jernbane i nord er viktig for å binde landsdelen og hele landet sammen. Det er en satsing som burde vært gjort for lenge siden, sa Johansen.

Statens ansvar

Hun viste til at mange komiteer og mange forslag til traseer hadde vært lansert i løpet av disse 100 årene.

– Jeg har tro på kraftsamling. At mange, helst alle samler seg om et felles mål, og da er det Nord-norgebanen som gjelder. Vi trenger jernbane i nord for å ivareta framtidas transportbehov. Og – det må ikke herske tvil om at dette er et statlig ansvar, avsluttet Gunda Johansen før hun ønsket både komiteen og Nord-Norge lykke til med det videre arbeidet.