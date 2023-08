Starter sosiale prosjekter: – Håper de får flere møteplasser

Bardu kommune har blitt tildelt midler fra Statsforvalteren til prosjektstilling. Den nye miljøterapeuten Kirsten skal legge til rette for flere sosiale tilbud for både barn og voksne.

Publisert: 21.08.2023 kl 05:00

Avdelingsleder Rus og psykisk helsetjeneste i Bardu kommune, Karin Hanstad, opplyser Nye Troms om at de har ansatt en miljøarbeider i en prosjektstilling i rus og psykisk helse etter tildeling av midler fra Statsforvalter, som skal jobbe forebyggende mot barn og unge.

– Vi starter med å servere frokost på ungdomsskolen to dager i uka og vil også bidra med aktiviteter i friminutter. Miljøarbeideren planlegger også med aktiviteter på ungdomsklubb og et samarbeid med ungdomsråd, skriver Hanstad i en e-post.

Til alle ungdommene

Hanstad uttrykker glede over et spennende prosjekt og tilbud som er for alle ungdomsskoleelevene. Miljøterapeuten Kirsten Sørgård vil få en fleksibel stilling som fortsatt er under planlegging sammen med samarbeidspartnere.

TILSKUDD: Bardu kommune har fått tilskudd fra Statsforvalter til å starte et prøveprosjekt. Avdelingsleder Rus og psykisk helse i Bardu, Karin Hanstad, gleder seg over et spennende prosjekt med utviklingsmuligheter. Arkivfoto: Malin Myrbakken

– Det er tenkt at hun skal ha en kveldsvakt i uka og være på ungdomsklubben, men der blir det et samarbeid med kommunen. Vi har også tenkt at hvis det blir noen større arrangementer i bygda så kan hun også bidra der for å prate med ungdommene, forteller Hanstad.

På Bardu ungdomsskole vil miljøterapeuten tilby en gratis frokost to dager i uka og skape et sosialt treff på starten av skoledagen for elevene som ønsker å utnytte tilbudet.

– Bedre livskvalitet

Torsdag er Sørgård på Bardu ungdomsskole sammen med kjøkkensjefen fra Barduheimen, Tommy Bertheussen. Med bistand fra kjøkkensjefen kjører Sørgård en liten oppvarming på tilbudet med å lage en havregryn-lunsj til lærerne som hadde kurs i Aulaen. Hun ser fram til å komme ordentlig i gang.

– Tilbudet her er frokost til ungdommene for å gi en god start på dagen og legge til rette for en møteplass for dem på morgenen. Menyen vår her er havregrøt – det er gratis for ungdommene hver tirsdag og torsdag. Vi prøvd å få det til å treffe med bussen slik at alle skal få det tilbudet, men det er ikke mulig, forteller Sørgård.

– Men de som tar buss kan komme innom å gi beskjed til meg på morgenen, så ordner jeg slik at de får det i første friminutt, legger hun til med et smil.

Hun beskriver prosjektet som et tiltak som vil bidra til bedre livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse. Det er for tidlig å si hvordan mottakelsen blir enda, men hun har tro på at det kommer til å slå an.

– Jeg vet ikke så mye om resten av samarbeidet enda, siden jeg nettopp har begynt. Men folk er veldig positive til samarbeid. Både frivilligsentralen, friluftsrådet, Tommy på kjøkkenet og ungdommene. Flere er med på dette og folk er veldig positiv. Nå skal jeg være med når ungdomsrådet har møte neste gang. Jeg er her for dem og skal legge til rette for det de ønsker å få til, sier Sørgård.

Andre sosialtilbud

Miljøterapeuten meddeler også planer på gang på andre felt. Midt-Troms Friluftsråd har sponset med diverse utstyr som kan tas med på gåturer som arrangeres hver onsdag klokka 12. Hvem som helst kan bli med på en 45 minutters gåtur og slå seg ned med bål og kaffe for en sosial samling. De er ikke helt i gang enda, men nå er midlene på plass, påpeker Sørgård.