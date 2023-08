Starter egen underholdningsgruppe: - Vi elsker revy og underholdning

Det spiller egentlig ingen rolle om interesser og talent skapes gjennom arv eller miljø. De fire unge, driftige malangsdamene som nylig har startet en underholdningsgruppe sammen, har nemlig fått revy, sang og underholdningsglede i fleng, både inn med morsmelka og også ved å ha vokst opp med det både hjemme og på skolen.

Publisert: 19.08.2023 kl 21:00

Fire unge damer fra Malangen har nylig gått sammen om å starte ei underholdningsgruppe. Nå jobber de med å finne ut hva det egentlig betyr, og hvordan de skal få øvd sammen, når de alle bor på hver sin kant av landet. Det forteller Silje Lian Nordnes (20) til Nye Troms.

Gode venner

Sammen med Line Furumo (21), Frid Schau (21) og Vilde Uteng Amundsen (21) har hun skapt underholdningsgruppa «Fire på rad.» De fire gikk alle i samme klasse på Sand skole, og tre av dem fortsatte i samme dramaklasse på Kongsbakken videregående etter grunnskolen. De er vokst opp sammen og de oppdaget gleden for revy og underholdning sammen.

– Å ha vært en del av det revymiljøet på Sand har nok påvirket oss ganske sterkt. Det har vært et lys i mørketida å komme på Rambergstua for å skrive og øve sammen, sier Lian Nordnes til Nye Troms.

De fleste i firkløveret har også foreldre som har vært svært aktive i nevnte revymiljø.

– Vi har det nok litt i blodet. Når vi først begynte å tenke på dette med å starte ei underholdningsgruppe og vi fortalte foreldrene og familiene våre om dette, så sa de bare «JA, JA, JA! Dette må dere gjennomføre,» sier Lian Nordnes.

Underholdningsgruppe

Lian Nordnes forteller at hovedgrunnen til at underholdningsgruppa «Fire på rad» faktisk ble til, er at jentegjengen ble spredd for alle vinder. De har alle sammen vært aktive aktører i Malangsrevyen tidligere, men ikke nå lenger.

– Jeg var med i år, men ikke de andre tre. Vi innså vel alle sammen at det på dette punktet i livet ble litt vanskelig å fortsette med å være en del av Malangsrevyen. Derfor bestemte vi oss for å lage noe eget, sier Lian Nordnes.

Som en del av Malangsrevyen fungerte de fire unge damene som en skrivegruppe sammen.

– Det fungerte så godt at vi tenkte at vi ikke kunne la det gå til spille, selv om det akkurat nå er vanskelig å være med i Malangsrevyen, sier hun.

Litt av hvert

Akkurat hvordan underholdningsgruppa skal fungere og hva de egentlig skal gjøre, jobber de for tida med å finne ut av.

– Vi har lyst til å jobbe med flere prosjekter, men det aller første blir nok en slags revy. Det blir litt i samme stilen som vi kjenner godt fra før, samtidig som vi har lyst til å utfordre oss selv litt. Målet er å skape nye ting, og å vise det fram. Kanskje blir det mest revy, kanskje litt sang, kanskje lager vi en musikal. Vi aner virkelig ikke enda, sier Lian Nordnes.

Det er mulig de vil ta oppdrag etter hvert, men de starter med å skape noe eget, på eget initiativ.

Forestilling

De har møter på Zoom, chatter på Messenger og de sender dokumenter att og fram. De skal møtes fysisk for å øve sammen ei uke i oktober. Etter det sees de ikke igjen før til jul, og det er nettopp da resultatet av de første månedene som underholdningsgruppe skal vises fram.

– Det blir ei slags revyforestilling på hjemmebane i Malangen. Vi vet ikke akkurat hvor, men kanskje på Rambergstua, sier Lian Nordnes.

Hun synes det er artig å være en del av ei blanda revygruppe, der aktørene er spredt i alder og kjønn, men gleder seg til å prøve noe nytt også.

– Det blir spennende å samarbeide med de andre jentene og å skape noe som kanskje passer bedre for en viss målgruppe og for oss selv, sier hun.

Hun legger til at de fremdeles håper på god hjelp fra familie, som er gamle ringrever i Malangsrevyen.

– Vi klarer oss ikke uten dem helt enda. De er jo våre mentorer.

Å bruke fritida, og ikke minst jula, på å skape morsomme tekster, revynummer og artige innslag er akkurat sånn jentene vil ha det.

– Det er jo ingen av oss som jobber med dette på fulltid, men vi elsker revy og underholdning. Det er en fin hobby, sier Lian Nordnes.