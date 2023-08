Balsfjord Stars får spille på hjemmebane:

Stjerneserien er en av årets store begivenheter. Lørdag får Balsfjord Stars endelig spille kamper med hjemlig kunstgress under skoene.

Publisert: 16.08.2023 kl 19:00

Den lokale Stjerneserien med tilrettelagt fotball har tre faste lag som veksler på å arrangere en enkel serie. Nå er turen kommet til Balsfjord, der Balsfjord Stars er verter når Pioner og Tromsø sine lag kommer på besøk.

– Vi gleder oss mye til lørdag. Spillerne våre snakker mye om kampene som kommer og ser fram til dem, sier trener og spiller på Balsfjord Stars, Stine Evita Lauten-Tøftum.

Hun har rundt ti av sine normalt 14-15 spillere tilgjengelig når kampene på 3-er- og 5-erbanen skal spilles på Moan lørdag. Alle tre klubbene stiller med lag i begge klassene, og totalt er det lagt opp til sju kamper.

– Dette er første helga vår i høst med seriespill, og siden vi ikke reiser til Landsturneringa i år, betyr denne serien ekstra mye for oss i år, sier hun.

Landsturneringa er den aller største begivenheta innen tilrettelagt fotball, men det er kostnadene med reise og opphold dit for spillere og ledsagere som gjør at de står over denne i år. Den arrangeres på Lillestrøm, men når den neste år avvikles i Bodø, regner Balsfjord Stars-treneren at de er med igjen.

– Det håper vi på, sier hun.

Balsfjord Stars har spillere fra både Balsfjord og Målselv på laget sitt, og de trener på Storsteinnes ukentlig, mest inne i idrettshallen. Tidligere i år har de deltatt på turneringer i Harstad og Narvik, men kampene hjemme på Storsteinnes inneholder garantert én ting:

– De som kommer og ser på kampene våre lørdag vil få se mye idrettsglede, sier Stine Evita Lauten-Tøftum.

Som vanlig er det Sigmund Salamonsen som stiller opp som engasjert kampleder med glimt i øyet under kampene i Stjerneserien.