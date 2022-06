Nye Troms

Venter en svært travel og hektisk sommer

HELT TEXAS: De to siste ukene har det vært mer enn nok å gjøre for de ansatte hos Bardufoss Farvehandel, ifølge daglig leder Kurt Edvardsen. Han håper sommeren blir minst like travel. Foto: Torbjørn Kosmo

Det mangler ikke akkurat på arbeid for de ansatte på fargehandelen. To travle uker inn i sesongen tror butikksjefen at oppussings-iveren vil være høy også resten av sesongen.