Kontroll av tunge kjøretøy:

AS Nye Troms

Publisert: 29.08.2023 kl 05:00

Statens vegvesen melder at de har hatt kontrollaktivitet ved Nordkjosbotn kontrollstasjon, E6 Skibotn og Tromsdalen kontrollstasjon mellom 21 august til 24. august.

256 tunge/lette kjøretøy kontrollert totalt disse dagene, derav bremsekontroll på tunge kjøretøy.

Av de 256 kjøretøyene/førere som ble kontrollert, ble det blant annet avdekket:

- Flere bremsefeil på hengere, bremser som er for svake, parkeringsbremser som ikke fungerer eller svake og bremser som hugger til.

- Ikke gyldig bombrikkeavtale

- Dekkgebyr på 2000,--

- Begjært avskiltet manglet PKK-

- Begjært avskiltet, manglet betaling for omregistrering

- Piggdekkgebyr på tilhenger

- Gebyr for manglende vognkort

- Manglende bremseplate

- Overlast på 1300kg, utløser gebyr på 3350,-

Roger Furumo, kontorsjef på utekontrollen forteller at kontrollen avdekket en del tekniske mangler, men spesielt på bremsene til tunge kjøretøy.

– Fokuset fremover vil være bremsekontroll og kontroll av dekk og lys, både på tunge og lette kjøretøy.

Resultat

Antall tunge kjøretøy over kontrollplass: 256

Antall overlastgebyr: 1

Antall bruksforbud: 3

Antall avskiltinger: 2

Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 7

Antall andre gebyr: 4