Fortsetter den gode trenden:

Spar Heggmo AS omsatte for 72,5 millioner i 2021

STOR OMSETNING: Butikksjef Are Heggmo ved Spar Heggmo har gode grunner til å være fornøyd med butikkens gode regnskapstall. Arkivfoto: Morten Kasbergsen

Økonomisk har Spar Heggmo AS mange grunner til å juble. Selv retter daglig leder Are Heggmo takken for det til gode ansatte og en populær varmmatsdisk.