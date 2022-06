DUGNAD PÅ 82-ÅRS DAGEN: Kald sno hindret ikke spreke damer fra å møte opp til dugnad for å sørge for en blomstrende sommer på Malangstun. Ei som likegodt gjorde dette på sin egen 82-års dag var Ruth Pettersen (t.h.), her sammen med Birgit Brox og Eva Heimro (bakerst).