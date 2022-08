Nye Troms

Søppel flyter – har purret på kommunen flere ganger

FULL CONTAINER: Containeren går full, og søppelet kommer på avveie. Privat foto

Bardu kommune får refs for at det flyter søppel rundt søppelkontaineren ikke langt fra Steiland deponi. I et brev til kommunen vises de til at saken er tatt opp flere ganger.