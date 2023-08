Sommeren er ikke over riktig ennå

Meteorologene kan melde om ennå noen soldager og uvanlige målinger i nord.

Publisert: 18.08.2023 kl 16:15

Til tross for gråere og kjøligere vær i Troms og Finnmark er det for tidlig å si at sommeren er over.

Faktisk er det ventet en sommerlig søndag i Troms, og heller ikke lørdagen blir så verst.

Helgen i Finnmark har mindre sol å by på, men noen solgløtt kan man vente seg, skriver meteorologene på X/Twitter.

Norges varmeste værstasjoner hittil i august befinner seg i nord.

Foto: Meteorologene på twitter/X

Kirkenes og Pasvik er på topp med 18°C hver, så følger Nyrud, Lebesby, Alta og Sørkjosen.

Topplista vil nok se annerledes ut når august er over, men at Finnmark har vært varmest i landet så lenge er uvanlig.