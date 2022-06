Nye Troms

Signerte ytringer kan sendes på e-post til redaksjon@nye-troms.no

Sommeravtalen i boks for sykepleierne i Balsfjord

HOVEDTILLITSVALGT: Anne-M Isaksen i Balsfjords lokallag a Norsk sykepleierforbund (NSF). Foto: Privat

Som hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund (NSF) i Balsfjord kommune oppdaget vi etter hvert at sommerturnusen vår ble en vanskelig kabal å legge. Her ble det mange tomrom.