Sølv til Thea og bronse til Sivert i ultra-NM

Det ble NM-medaljer til to målselvinger under lørdagens norgesmesterskap i terrengultra over 50 kilometer.

Publisert: 28.08.2023 kl 12:00

I kvinneklassen sikret Thea Hanssen, opprinnelig fra Bardufoss, NM-sølvet etter den ultralange distansen fra Snarbyeidet og til målgang ved TUIL Arena i Tromsdalen. Sølvet til fjorårets VM-deltaker var ingen sensasjon, men bronsen Sivert Moen fra Mellembygd vant, var langt mer overraskende. Også for hovedpersonen selv.

– Det hadde jeg ikke ventet, men det var inspirerende å plukke løper for løper utover i løpet. Til slutt visste jeg at jeg kjempet for en medalje, og det var artig å klare det, sier Sivert Moen.

BRONSEVINNER: Sivert Moen overrasket alle og vant bronse under NM terrengultra over 50 km i Tromsdalen lørdag. FOTO: Privat Foto: Privat

Han har tidligere satset som langrennsløper, men la den toppsatsinga til sides for et par sesonger siden.

– Jeg hadde ikke NM-medalje i sikte da jeg meldte meg på, sier han.

Trent bra

Det var kompisen Mats Jørgen Nordmo Ingdal som fikk han med på startstreken, og lærerstudenten har brukt sommeren godt til å trene fram mot lørdagens NM-distanse i Tromsø.

– Jeg har trent jevnt og godt, med mange lange turen med dette løpet for øyet, men det har vært mest lystbetont, sier 25-åringen.

Favoritten

Thea Hanssen deltok sist høst i VM i ultraløping i Thailand. 26-åringen kom der på en 55. plass. Etter det har det gått litt tyngre for henne, men da hun så at løpet i Tromsø var NM-distanse var hun ikke i tvil om at hun skulle stille. Det fordi løypa fra Snarbyeidet og over Bønntuva og til Tromsdalen er hennes desiderte favorittløype.

– Dette ble femte løpet mitt her siden jeg første gang løp det i 2018. Da brukte jeg sju timer på distansen, og da det nå ble NM, var det en «no-brainer» å stille opp. Jeg elsker denne løypa der en nesten kan løpe hele veien i et flott terreng, sier Thea og smiler.

Bedre og bedre

Tross en sommer uten å ha fått det til å løsne skikkelig, gikk det fort unna på de fem milene lørdag. Hun kom til slutt inn som sølvvinner i den 30 kvinners store feltet, knappe fire minutter under fem timers løpstid. Opp til vinneren, Shangave Balendran fra Lofoten, skilte de elleve minutter. Ned til treer, den tidligere langrennsløperen Julie Waltenberg fra Lyngen, var avstanden halvannet minutt.

– Jeg er kjempefornøyd med løpet, og det gikk nesten lettere og lettere med gode bein, sier Thea Hanssen.

Vil løpe 100 km

Hun lå lenge an til bronsen, men hentet inn Waltenberg med få kilometer igjen av løpet, og sikret seg NM-sølvet.

– Shangave som vant er veldig sterk, så sølv er ikke noe nederlag for meg, sier Thea Hanssen.

Hun håper formen skal peke fortsatt oppover, og har lyst til å gjennomfør en 100 km-konkurranse i løpet av året.

– Å få dette til nå, var en skikkelig opptur, og målet var å prøve på å komme under fem timer, og det klarte jeg, sier Thea Hanssen, som fortsatt representerer Tromsø Løpeklubb, selv om hun i fjor flyttet til Oslo for å jobbe som lærer.

Totalt var Thea Hanssen den tiende raskeste, uansett kjønn, på distansen der 130 løpere utgjorde startfeltet.

Avanserte mye

Sivert Moen er fersk løper i NM-sammenheng, og valgte derfor å åpne rolig i lørdagens løp. Han plasserte seg godt bak de ti beste i starten, men begynte etter hvert å plukke løpere. Da han passerte toppen av Bønntuva, 760 meter over havet, var han oppe på bronseplass. Der måtte han likevel ta en par minutters stopp, med krampe i hamstringen.

– Heldigvis løsnet det etter litt hvile, og da gikk de siste kilometerne bare godt, sier Sivert Moen.

100 herrer med

Totalt var det 100 herreløpere til start i lørdagens løp. Sivert løp 5-mila på 4.27,48. Han var 32 minutter bak Stian Dahl Sommerseth fra Tromsø som ble norgesmester, mens avstanden opp til sølvvinner Sebastian Håkonsson fra Svorkmo var knappe 20 minutter.

– Nå var det sikkert mange av landets sterkeste langløpere som ikke var med på løpet her, men en NM-medalje var uansett artig å vinne. Den kom ikke på billigsalg, sier Sivert Moen og humrer.

Han skulle etter planen spille 5. divisjonskamp for Mellembygd dagen etter, men støle bein gjorde den oppgaven umulig.

– Det var bare å melde forfall til den, sier 25-åringen.