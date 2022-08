Nye Troms

Roser dyktige ansatte:

Solid oppstartsår for Spar-Krister

FORNØYD KJØPMANN: Krister Skogli har all grunn til å være fornøyd med tallene fra sine første ni måneder som SPAR-kjøpmann. Tall som viser et resultat på vel 3 millioner i pluss.

I mars sist år startet Krister Skogli Spar-butikk på Storsteinnes. Med 3 millioner i pluss ble det et solid første år for Skogli Butikkdrift AS.