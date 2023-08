Solgt som Målselvs dyreste enebolig gjennom tidene

Boligen som ble lagt ut i starten av juni ble solgt en måned senere.

Publisert: 15.08.2023 kl 06:00

Nye Troms skrev i starten av juni om boligen som lå ute til en svimlende prislapp på 9,3 millioner kroner.

Etter det Nye Troms kjenner til ble boligen solgt mandag 17. juli til en familie bosatt lokalt for 8,5 millioner kroner. Megler meldte da at de ikke ville gå ut med kjøpesum, men at både selger og kjøper var fornøyde.

Det er Advokathuset Nord som står for salget av eiendommen som ligger i Tiurveien 32. Huset har en tomt på over 1000 kvadratmeter og nesten 300 kvm primærrom.

Dyrest i Indre Troms

Selv om boligen er blitt solgt som den dyreste i Målselv, er den ikke alene om å ligge i den prisklassen i Midt-Troms.

I fjor ble det solgt en eiendom på Finnsnes for 11,1 millioner kroner i Strandveien. Silsandveien 68 A og Rogneveien 38, begge på Silsand, ble solgt for 9,5 million samme året.

Tom Sivertsen fra Eiendomsmegler1 Finnsnes sa i juni at det ikke fantes noen sammenlignbare eiendommer i området, men om man regnet på pris per kvadratmeter var ikke 9,3 millioner riv ruskende galt.

– Det er et flott hus fra 2011. Stor eiendom og stort hus med masse garasjeplass. Det er også opparbeidet en flott hage, slik at dette er en svært påkostet eiendom i mine øyne, sa Sivertsen.