Nye Troms

Søknadsfristen gikk ut i april – fortsatt ingen ny direktør klar

IKKE KLART: Det er ikke klart hvem som blir nye direktør for Viken senter i Bardu. (Arkivfoto: Terje Tverås)

Søknadsfristen på jobben som ny direktør ved Viken senter i Bardu gikk ut for to måneder siden. Men det er enda ikke klart hvem det er som skal ta over jobben etter Jon Henrik Wien.