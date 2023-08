Søker tilskudd til tryggere skolevei

Bardu kommune har mottatt invitasjon til å søke tilskudd om tryggere skoleveier og nærmiljø. Dette vil kommunen benytte seg av.

Publisert: 21.08.2023 kl 21:00

Statens vegvesen sendte i begynnelsen av august ut invitasjoner til å søke om tilskudd til flere kommuner. I e-posten vises det til barnas transportplan og nasjonal transportplan om en satsing på økt trafikksikkerhet for barn og unge for perioden 2022–2027. Sentralt i denne satsingen er tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljøer som vil støtte opp under regjeringens mål om at flere barn skal sykle eller gå til skolen.

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre trafikksikkerheten for barn og unge gjennom å stimulere til lokalt arbeid for tryggere skoleveier og nærmiljøer, skrives det i e-posten fra Statens vegvesen.

Bardu kommune skal søke

Avdelingsleder kommunalteknikk, Sindre Dahle, forteller til Nye Troms at Bardu har intensjoner om å søke om tilskudd.

– Det søkes om tilskudd for etablering av til sammen 140 meter fortau langs Spongaveien (kommunalvei), skriver Dahle til Nye Troms.

Barn og unge må krysse denne veien for å komme inn til skole og fritidsaktiviteter. Fortauet vil skille kjøretøy og myke trafikanter fram til opplyst og opphøyet fotgjengerovergang.

– Spongaveien er trafikkert av mye tungtransport inn til industriområdet, deponi og renseanlegg øst for skole og det er ingen separering av kjøretøy og myke trafikanter øst for etablert fotgjengerovergang. Forlengelse av fortau østover langs Spongaveien vil øke trafikksikkerheten og sikre separering av myke trafikanter langs strekninger der det ferdes flest folk, forteller Dahle.

Allerede utført tiltak

I forbindelse med etablering av ny skole på Setermoen er det utført en rekke trafikksikkerhetstiltak. Arbeidene har bestått av kanalisering av et kryss langs E6, fjerning av avkjørsler fra E6, etablering av sperregjerder, to nye gangveier, to kollektivholdeplasser langs E6 og fortau langs deler av Spongaveien. Til nå er det utført tiltak for 18,1 millioner kroner. Etablering av fortau har en estimert kostnadsramme på 1,1 millioner kroner. Nå søkes tilskudd om 900.000 kroner, opplyser avdelingslederen.