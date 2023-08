Snart håper Benjamin å «flytte inn» på Fylkeshuset

Bardudølen er klar til å bli fylkesordfører. Men først skal velgerne si sin mening.

Publisert: 20.08.2023 kl 05:30

Benjamin Furuly (27) fra Bardu går spennende uker i møte, sammen med svært mange andre håpefulle politikere. Velgerne er med på å bestemme hva framtida til Benjamin vil bringe.

Den unge politikeren er fylkesordførerkandidat (fylkesrådslederkandidat) for Høyre i Troms.

Han forteller at han ikke var helt forberedt da spørsmålet fra valgkomiteen om å være fylkesordførerkandidat kom.

– Det var en veldig spesiell henvendelse å få. Et slikt verv må en ta på alvor. Jeg er engasjert når det gjelder at Troms må utvikles, sier Benjamin Furuly.

Skolepolitikk

Ved nyttårs oppløses «ekteskapet» med Finnmark og Troms blir igjen et selvstendig fylke.

Fylkesordførerkandidaten – eller kanskje fylkesrådslederkandidat er mer rett å si ettersom det er parlamentarisme i fylkestinget – har en spesiell hjertesak som opptar mye av hans politiske engasjement. Skole og utdanning var en av årsakene til at han valgte å gå inn i politikken.

– Skole er hjertesaken min. Jeg har et ønske om at alle elever skal få med seg en god ballast videre i livet når de går ut fra skolen, forteller 27-åringen.

Fylkeskommunene har ansvaret for de videregående skolene i dag, men Furuly er også engasjert i at det skal legges til rette for kompetanseheving for dem som allerede er i arbeidslivet.

– Samfunnet er i endring. Folk står ikke i samme jobb hele livet mer. Da trenger vi muligheter for kompetanseutvikling og et utdanningstilbud som er tilpasset det, forklarer han.

– Jeg ønsker at utdanningen skal være utformet slik at alle kan lykkes, at det ikke blir en bremsekloss for resten av livet. Jeg er ennå ung og jeg husker hvordan det var å gå på skole, sier Benjamin.

#Påvirkning

Fylkesvalgene har også pleid å ha lavere oppslutning enn kommunevalget, noe Høyre-politikeren fra Bardu håper skal endre seg. Furuly tror ikke folk flest reflekterer over hvor mye fylkeskommunen er med på å påvirke dagliglivet for folk.

Han trekker fram et par eksempler:

– Mange av veiene som en kjører på daglig er det fylkeskommunen som har ansvar for, det samme gjelder at en kan ta buss når det trenges. Vi må kanskje være flinkere til å forklare hvilke tjenester fylkeskommunen yter og hva det har å si for hverdagen til folk, anslår han.

#Små sentrum

De siste sju årene har han bodd i Tromsø, der han nå jobber ved universitetet. Utvikling av hele fylket står ham nært, men han brenner også for at det skal bygges opp små sentrum rundt i regionen.

– Som Bardufoss, gir han eksempel på, før han legger til:

– Det handler om å bygge om små regionale sentrum der en kan ha alle de tilbudene som etterspørres. Jeg har alltid vært opptatt av samarbeid. Det er greit at det er vennskapelig kniving, men jeg tror oppriktig at vi heller bør heie på hverandre enn å knive om lokalisering …

Furuly trekker engasjert fram at det er tilbud det kan være vanskelig å ha for en kommune alene.

– Med få brukere er det vanskelig å få tak i fagfolk. Da må det ses på løsninger hvor flere kan jobbe sammen. Fylkeskommunen bør ta en lederrolle når det gjelder storspørsmål og finne løsninger som kan gjøre lokalsamfunnene attraktive, sier han.

#Samarbeid

I dag er det Arbeiderpartiet og venstresida som sitter med makta i fylkesrådet.

Furuly innser at også Høyre trolig må ut på «frierferd» til andre partier om partiet skal kunne innta førersetet, med Furuly selv i lederstolen.

Han trekker fram at det mest naturlige er å se mot borgerlig side.

– Men vi skal være åpne for andre også, som vil ta Troms i en annen retning. Utgangspunktet foran forhandlinger må hel tida være at vi skal få til noe, og gjennomslag for vår politikk, sier bardudølen.

Han påpeker også at han – om han blir fylkesrådsleder – vil invitere de andre partiene til møter for å få en brei politisk diskusjon av de viktige sakene.

– Om en løfter blikket litt og klarer skape en mer tverrpolitisk enighet, vil det også bli enklere å få gjennomslag nasjonalt for sakene, slår han fast.

#Hektisk

Tiden fram mot valgdagen byr på mange timer på veien for Furuly.

Hele fylkes skal besøkes. Allerede har han vært på et besøk i Bardu og det kan bli flere. Samtidig trekker Benjamin fram at disse besøkene rundt i alle kommunene, er høydepunktet med å drive valgkamp.

– Det blir en fylkesturné i bobil. En får se regionen. Jeg blir stadig vekk overraska over hvor mye som egentlig skjer i Troms. Det har også en stor verdi å få møte mennesker ansikt til ansikt, påpeker han.