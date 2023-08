Snart får Bardufoss videregående ny og ettertraktet linje

Ved skolestart starter anleggsteknikk vg2 opp og allerede er linja svært populær. For det er kun 15 tilgjengelige plasser, men 30 har søkt.

Publisert: 11.08.2023 kl 23:00

Og akkurat det er ordførerkandidat i Målselv for Arbeiderpartiet, Ragnhild Furebotten, og ungdomskandidat på fylkestingslista for det samme partiet, Aleksandra Seljeseth, svært glade for.

Torsdag besøkte fylkestingspolitikere, lokale politikere og Maskinentreprenørforbundet Bardufoss videregående skole for å ha et møte angående linja.

Populær linje

Der fikk man blant annet vite at det er 30 søkere til linja, men bare 15 plasser. Linjen er populær og svært ettertraktet.

– Dette er et veldig viktig løft for unge i Troms, og når man ser at man sliter med å få unge folk til å bli i distriktet, så er det viktig at man skaper nye muligheter som er viktig for unge, men også ikke minst å gjøre det attraktivt å velge yrkesfag, sier Seljeseth.

Ettersom lærlingeplasser er en del av utdanninga er hun veldig klar på at utstyrsstipendene bør økes. Det forteller Seljeseth at vil skje.

– Vi må også øke utstyrsstipendene på yrkesfag, og det er varslet at vil skje. Det er kjempeviktig for de som går på yrkesfag, som gjerne krever litt utstyr. Det skal ikke være dyrere å gå på yrkesfag enn studiespesialiserende, sier hun.

Og legger til:

– Vi ønsker gjerne også at folk fra andre steder i fylket skal kunne flytte hit og gå på denne linja, sier hun, og nevner at borteboerstipend også bør økes.

Historisk

Ordførerkandidat Ragnhild Furebotten kaller det for historisk at Bardufoss videregående skole nå får en anleggsteknikk vg2-klasse.

– Det er en fylkeslinje, og det Nord-Norge har hatt fra før har vært en landslinje i Kirkenes og på Fauske. Dette er noe Maskinentreprenørenes forbund har sammen med skolen jobbet i noen år for å få etablert, fordi det er et kjempeetterspørsel i bransjen, sier Furebotten.

Hun mener at man bør se på hvorvidt man bør øke antall plasser på den ganske så ettertraktede linja.

– Vi må jobbe for å øke antall plasser hvis man ser at det er nødvendig. Det er også viktig at vi bygger omdømme på yrkesfag. Det må være slik at folk har lyst til og at det er attraktivt å jobbe i denne bransjen, sier Furebotten.