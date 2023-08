Fossmotunet fyltes opp med tilskuere sakte men sikkert. Konserten gjorde inntrykk og lovordene tok ingen ende på denne historiske dagen i Målselv.

Publisert: 19.08.2023 kl 23:07

Fossmotunet var duket for Kringkastningsorkesteret, flere av Norges største operaartister og hjemmekjære Mellembygd mannskor. Kvelden var ekstra spesiell for Tor Eriksen som dirigerte og sang sammen med mannskoret på 100-års jubileet til hans gammeltante.

– Det var veldig stort. Vi hadde et nært forhold til henne i familien, spesielt i Nordmo slekta. Hun var min sanglærer på musikkhøyskolen. Jeg har veldig mye å takke henne for, så dette var stort, forteller han.

EN GLEDENS DAG: Det ble en fotoseanse sammen med konferansier Ingerid Stenvold etter konserten, som til og med hadde fått på seg Bardu- og Målselvbunad for anledningen. Ordfører Bengt Magne Luneng og pådriveren Elsa Nymo påpeker at alt lå til rette for en fantastisk kveld på Fossmotunet. Foto: Øyvind Ludvigsen

Høyt nivå

NRKs Ingerid Stenvold var ikledd Bardu- og Målselvbunad for anledningen da hun ledet programmet og presenterte de mange landskjente artistene som opptrådte sammen med Kringkastningsorkesteret. Det var ingen tvil om at de oppmøtte koste seg på denne historiske kvelden. Målselvs ordfører, Bengt Magne Luneng, beskriver sin opplevelse.

– Nå hører jo ikke jeg på så mye på slik musikk, men dette var helt ubeskrivelig. Det ble gåsehud og var helt fantastisk. De som ikke var her gikk virkelig glipp av noe, slår Luneng fast.

Kulturdama og ordførerkandidaten Ragnhild Furebotten nøt også den store begivenheten fra første rad sammen med partikollega Henrik Stangnes.

– Jeg synes det er stort, dette er jo kulturarven vår, sier Stangnes.

– Jeg har bare sittet og nytet stunden, koset meg. Det var ordentlig deilig å bare sitte oppleve og ta inn dette. Det var en nytelse og en verdig jubileumsfeiring, konkluderer Furebotten.

FØRSTE RAD: Ap-politikerne Henrik Stangnes og Ragnhild Furebotten satt ved første rad under konserten på Fossmotunet. Stangnes hevder at det klødde i fingrene til felespilleren mens musikken spilte. Det nektet hun for selv – hun satt bare å nøt øyeblikket, kontret hun med. Foto: Øyvind Ludvigsen

Familiens ære

Tor Eriksen har fulgt i sporene til sin gammeltante og musikken har selvfølgelig blitt en stor del av livet hans, bekrefter han.

– Det er en verdig feiring, i aller høyeste grad. Det er veldig stort med dette besøket. Hele produksjonen med kringkastingsorkesteret og hele crewet de har med, og som får med solister i forskjellige sjangre. Det viser bredden i det, så det er absolutt en gledens dag, forteller Eriksen.

STORT ØYEBLIKK: Dirigent og sanger i Mellembygd mannskor, Tor Eriksen, synes det var veldig stas å få opptre på jubileet til gammeltanten hans, Aase Nordmo Løvberg. Han har mye å takke henne for, forteller han. Foto: Øyvind Ludvigsen

Til høsten får alle sammen se konserten i opptak på NRK, i tillegg til praten med kusina til Målselvs kulturskatt. Elsa Nymo i Aase Nordmo Løvbergs venneforening har vært den store bidragsyteren for dette jubileet. Etter endt konsert kjente hun på følelsene.

– Jeg føler at alt var med oss. For det første med været, at det kom så mye publikum, stemningen og den fantastiske musikken med Ingerid Stenvold som konferansier. Det kunne ikke vært bedre, sier Nymo.

Aase Nordmo Løvberg har uten tvil satt et preg på den lokale kulturen. Konserten startet med en av hennes verk på opptak og historier om henne ble fortalt regelmessig gjennom programmet. Det varmer familiehjertet til Elsa.

– Det er stas. Hun fortjener å bli hedret på en slik måte. Hun er en kulturskatt og vi ønsker å ta vare på hennes kulturarv. Vi har laget et Aase-rom her og jeg håper det kan bli det i fortsettelsen for å ta vare på musikkulturen. Jeg håper også kommunen kan tenke, i og med at de har to operapersoner som er tilsatt i kommunen, at det kan bli en operafestival. Det gror etter henne, så det håper jeg for framtida, forteller hun.

OPERASANGER PÅ "BENKEN": Den lokale operasangerinnen Sassaya Chavalit storkoste seg blant publikum og synes det var stort med et så storfint besøk i Målselv kommune. Foto: Øyvind Ludvigsen

Opera i Målselv

En av de to operapersonene Nymo siktet til, Sassaya Chavalit, var også til stede for den store begivenheten. Hun synes også dette var en nydelig opplevelse.

– Folkemusikk kombinert sammen med KORK var så fantastisk, og selvfølgelig var det bra med opera på et så høyt nivå her i Målselv kommune for å feire Aase Nordmo Løvberg. Det var herlig, jeg koste meg masse og nytet dette, forteller hun.

Hun løfter også fram Marita Sølberg som er en av de største navnene i norsk opera og omtaler kommunen som heldig som får ha henne på besøk i en slik anledning.