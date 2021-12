Nye Troms

Slik husker vi sportsåret 2021

JANUAR: Asgeir Moberg fortvilte over sist vinters snømangel. ARKIVFOTO Foto: Ivar Løvland

Sportsåret 2021 er straks over. Som året før ble det dessverre et år preget av begrensninger, restriksjoner, avlysninger mye mindre sportslig aktivitet enn vi normalt har. Likevel ble det et minneverdig år for enkelte, gjennom prestasjoner vi ikke har sett maken til med utøvere fra Indre Troms, type VM-gullet og -sølvet til langrennsløper Erik Valnes fra Bardufoss OIF. Selv om restriksjonene fortsatt er strenge, får vi bare håpe på et mer normalisert 2022, også for idrettens del. Her er et utvalgt knippe av det som skjedde i året vi straks har lagt bak oss, måned for måned.