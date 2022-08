Skolebarn skal ikke ferdes med livet som innsats

BREDERE VEG: Prosjektgruppa foreslår at veistrekka fra Brandvoll til Olsborg bør utvides til å bli ti meter bred i enkelte områder, for å oppnå bedre trafikksikkerhet. Dette er den strekninga i Midt-Troms med størst årsdøgntrafikk. Foto: Malin C. S. Myrbakken