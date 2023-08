Skattegrep for å sikre flere nyetablerere

Skal nyetablerere slippe eiendomsskatt ved kjøp av eldre boliger og nybygg? Det skal kommunen ta stilling til denne uka.

Publisert: 28.08.2023 kl 19:00

Målselv kommune ønsker å være en forsøkskommune for en ordning som vil sørge for at de som etablerer seg, være seg i nybygg eller eldre boliger, skal få slippe å betale eiendomsskatt.

I sommer fattet formannskapet et vedtak om at kommunedirektøren skulle legge fram en søknad som frikommune innen augustmøtet.

Kan få konsekvenser

Riktignok vil ikke kommuner som får en slik søknad godkjent få tilskudd fra kommunal- og distriktsdepartementet til forsøket.

– En godkjenning som forsøkskommune vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Målselv kommune dersom en kun gir ytterligere fritak og ikke ser på fritaksordningen som helhet, ved eksempelvis å korte ned på fritaksperioden for nybygg. Det er derfor viktig at den økonomiske siden belyses godt i en endelig søknad dersom Målselv kommune får innvilget sin foreløpige søknad, heter det i utredninga til saken.

I søknaden begrunner Lene Cecilie Lettrem, økonomisjef i Målselv kommune, hvorfor Målselv bør få ta del i ordninga.

– Målselv kommune er en kommune med høy aktivitet innen forsvar og næring. Det bygges nye boliger og det selges en del eldre boliger hvor de som selger flytter til ulike sentrum av kommunen, og de eldre husene blir stående tomme eller kjøpt av førstegangsetablerere, skriver Lettrem.

Andre kommuner

Hun slår også fast at potensielle innbyggere bosetter seg i andre nærliggende kommuner med lav eller ingen eiendomsskatt.

– Det er utfordrende at kun nybygg kan gis fritak, mens det er ikke er åpning i loven for å gi fritak også på eldre boliger også. I dag er det fem års fritak på nye boliger. Eiendomsskatten er fire promille på boliger og fritidsboliger, mens næringseiendom har syv promille. Kommunen ønsker å kunne gi fritak for nyetablerere i eldre hus gjennom å endre eiendomsskattelovens paragraf 7, skriver Lettrem.

Saken skal behandles i torsdagens formannskapsmøte.