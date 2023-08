Skåret ni i målfest mot bunnlaget

(5. div.: Ramfjord–Storsteinnes 1–9) Det ble en målfest av de sjeldne da Storsteinnes var tilbake på vinnersporet etter en svak kamp i forrige runde. Mot Ramfjord fikk de spille mot én motspiller mindre i 80 minutter.

Publisert: 19.08.2023 kl 09:44

At Ramfjords midtstopperbauta Eskil Skjold Meisler fikk de det røde kortet allerede etter drøye kvarteret hadde definitivt sitt å si for kampen. Han ble utvist da han stoppet en kjapp Wutthiphong «Bat» Singatong som var på vei alene igjennom.

– Klart rødt kort, hevder STIL-spissen.

FÅR RØDT: Ramfjord reduseres til ti mann når dommer Tor-André Einebakken Nilsen gir RUILs midtstopper Eskil Størker Skjold Meisler det røde kortet etter 18 minutters spill. Foto: Ivar Løvland

Da hadde «Bat» allerede på spektakulært vis nærmest brassesparket gjestene i ledelsen, og da Marius Stensland plasserte ballen i nettmaskene på frisparket fra 16,5 meter, for forseelsen som kostet RUIL-stopperen mer spilletid, var kampen kjørt.

BRASSE: Wutthiphong «Bat» Singatong skårer kampens første mål på spektakulært vis. Foto: Ivar Løvland

Riktignok reduserte Ramfjord med én mann mindre på banen, men resten av oppgjøret ble bare et spørsmål om hvor stor STIL-seieren skulle bli. Til slutt stoppet de akkurat før de fikk tosifret antall skåringer rett vei.

Målene

Storsteinnes fikk tre straffespark, der skåret Marius Dalhaug og Johan Bergli Moen, mens «Bat» sin ble reddet av målvakta. Jørgen Stensland stanget inn ett mål på et perfekt legg fra unge Jonas Pedersen rett etter sidebytte. Lagkaptein Sebastian Aarøen Pedersen bredsidet inn ett mål, mens innbytter Henrik Matheus Storbakk noterte seg for sesongens andre skåring da han vakkert forserte inn i feltet og var klinisk i avslutninga fra skrått hold. En annen innbytter, Bård André Olsen, gjorde seg også bemerket med to mål med bare minuttet imellom rett etter at han entret banen. Begge på typisk målsnikvis fra kort hold.

KONTROLLERT: Sebastian Aarøen Pedersen bredsider kontrollert inn STILs femte mål. Foto: Ivar Løvland

– Denne kampen var kjørt allerede før utvisninga. Vi hadde full kontroll uansett, sier kaptein Sebastian Aarøen Pedersen.

Ville vinne

Etter storsmellen mot Mellembygd var STIL-spillerne revansjelystne, og mot Ramfjord ville de også revansjere fjorårets to litt forsmedelige tap mot samme motstander.

TAP-IN: Bård André Olsen setter sitt første mål, rett etter at han har entret banen. Foto: Ivar Løvland

– I fjor ble vi kontret i senk av dem. Det var vi ikke interessert i denne gang. Vi var bestemt på å trille ball og ha kontroll. At vi skårer ni, hjelper godt på målforskjellen, sier kaptein «Sebba».

Skulle hatt flere

Det første målet til Wutthiphong «Bat» Singatong var definitivt pent, og han innrømmer lett at det kanskje var sesongens fineste. Likevel ergrer han seg over egen straffebom og et par andre misser.

KJØRTE OVER: Marius Dalhaug og innbytter Bård André Olsen og resten av STIL-laget var etter hvert helt overlegne i oppgjøret mot Ramfjord fredag kveld. Foto: Ivar Løvland

– Straffen er for dårlig, og jeg skulle minst hatt tre mål til, sier 25-åringen.

Rene skjære straffen

Marius Stensland er ikke STIL mestskårende. Mot Ramfjord fikk han sjansen da storebror Jørgen og han la taktikken forut for frisparket etter utvisninga. RUIL-spillerne ventet på skudd fra Jørgen, men Marius brukte sin venstrefot til å sette ballen hardt i keeperhjørnet.

SLAGPLAN: Her legges slagplanen mellom brødrene Marius (t.v.) og Jørgen Stensland før 0–2-målet til førstnevnte på frisparket fra 16,5 meter. Foto: Ivar Løvland

– Vi var enige om at jeg skulle skyte, for jeg så åpninga, og jeg var ganske sikker på å sette den. Den var nærmest som en straffe for min del, sier han og smiler etter sesongens første fulltreffer.

Uten sjefen

Storsteinnes måtte klare seg uten spillende trener Krister Skogli i oppgjøret. Han hadde både karantene for gule kort og var bortreist.

INNBYTTER: Henrik Matheus Storbakk var frisk som innbytter og skåret ett mål mot Ramfjord. Foto: Ivar Løvland

– Vi vinner når sjefen er borte, sier kapteinen og ler godt.

STIL avanserte opp på tredjeplass etter fredagens storseier.

Ødela det meste

Ramfjords trener Vegard Bjørn Olsen mener utvisninga ødela kampen for dem.

– Med 0–2 der, kunne vi ikke legge oss bakpå. Da blir det slik.

Han mener det røde kortet var for strengt dømt.

– Men det er dommeren som bestemmer, sier RUIL-treneren.