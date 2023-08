Går for Nord-Norgebanen

Stortinget vedtok 20. november 1923 å bygge «en bane fra Balsfjorden til Sætermoen» med 110 mot 19 stemmer. Onsdag til uka starter en fem dagers mars for å markere at det 100 år gamle vedtaket ennå ikke er gjennomført.

Publisert: 14.08.2023 kl 09:00

Det er Tromskomiteen for jernbane, en interesseorganisasjon som arbeider for realisering av Nord-Norgebanen, ei forlenging av dagens jernbane nordover fra Fauske, som står bak arrangementet som starter utafor Balsfjord rådhus onsdag 16. august.

Ulike etapper

Her vil det bli en liten markering før første etappe som går opp til Heia. De neste dagene skal ulike etapper fra Heia, via Øverbygd og Rundhaug, langs FV87 til krysset der Fjellstadveien tar av langs østsida av Barduelva. Søndag er siste etappe som går videre opp til Setermoen der det blir en stor avslutningsseremoni.

Ventet lenge nok

Tromskomiteen for jernbane som har som hovedformål å arbeide for å få bygd Nord-Norgebanen, det vil si jernbane på langs av Nord-Norge nord for Fauske, ønsker i så måte å markere at de har ventet lenge nok på Nord-Norgebanen.

Deltakere som ønsker å være med på markeringen ønskes i så måte velkommen til å være med på marsjen som går over fem dager og som totalt er på rundt 100 kilometer.