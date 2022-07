Nye Troms

Vollan Gjestestue:

Sjefen roser de ansatte for at fjoråret ble et nytt godt driftsår

DYKTIGE ANSATTE: Håvard Lydersen, daglig leder hos Vollan Gjestestue roser de ansatte for at fjoråret ble et veldig godt driftsår. – Jeg kan ikke få berømmet mine ansatte godt nok for den flotte jobben de utfører – hver eneste dag, sier Lydersen. Arkivfoto: Leif A. Stensland

Med ei omsetning på vel 30 millioner kroner og et resultat på nærmere to millioner kroner i pluss ble fjoråret et veldig bra år for Vollan Gjeststue. Æren for det gis til de ansatte.