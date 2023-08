Siste sak i gammelt system – passord og appen må oppdateres

Dette er siste sak som kommer ut i vårt gamle nettavissystem. Det er særlig viktig for app-brukerne å følge med.

AS Nye Troms

Publisert: 29.08.2023 kl 15:15

Appen kan bli uten oppdatering hele uka. Leverandøren trenger tid på å tilpasse appen vår nye nettavisløsning. Når den er klar må ny versjon av appen lastes ned. Følg med på www.nyetroms.no for melding om når dette skjer.

E-avisen ligger foreløpig åpen og fungerer som før. I løpet av de neste dagene blir den lukket og kun tilgjengelig for abonnenter, slik som tidligere. Når dette skjer må du lage nytt pasord for å få lest e-avisen.

Nytt abonnementssystem for nettavisen blir koblet på i morgen, onsdag. Da må alle abonnentene lage nytt passord og logge inn på nytt. Dere får en epost fra leverandøren av abonnementssystemet. Det heter ConnectID. Der får dere ei lenke dere må klikke på for å lage nytt passord.

Dersom du får problemer, send oss en epost til: abo@nye-troms.no med telefonnummeret ditt, så ringer vi deg opp og hjelper deg. Du kan også ringe vårt sentralbord i kontortida: 778 37 900, tastevalg 1.