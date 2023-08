Siri er ny rektor på folkehøgskolen i hjembygda

Siri Skaalvik har vokst opp med folkehøgskolen 69 grader nord i nabolaget sitt. Nå er hun skolens nye rektor, og hun ser fram til å få ta del i at friluftsinteressert ungdom kommer til Mortenhals for å finne seg selv.

Publisert: 26.08.2023 kl 06:00

Med den lokale folkehøgskolen som en av sine nærmeste naboer, både i barndommen og som voksen, er Siri Skaalvik, godt kjent med skolen hun nylig har takket ja til å være rektor på.

– Jeg har vokst opp med denne skolen, og vet for et fint og viktig tilbud dette er, sier Skaalvik til Nye Troms.

Hun beskriver folkehøgskole som en måte å komme seg bort fra jaget og senke skuldrene. Et dannelsesår der elevene får utvikle seg og finne ut av hvem de er og hva de vil.

Ny rektor

I sommer søkte hun på, og fikk, rektorjobben ved folkehøgskolen 69 grader nord.

– Jeg trives så godt med å jobbe med barn og ungdom, og ser fram til å prøve å jobbe med litt eldre aldersgrupper, sier Skaalvik, som de siste årene har jobbet som lærer på Sand skole.

De første dagene i den nye jobben har hun brukt på å sette seg inn i mye nytt, og kaste mye gammelt.

– Vi har mange baller i lufta her nå. Vi har hatt konteinere utenfor, har fått ryddet litt her, pusset litt opp og gjort klart til å ta imot våre nye elever. Det er jo når de kommer at de ordentlig artige dagene begynner, utbryter den ferske rektoren.

17 nye elever kom til folkehøgskolen denne uka.

Elevtall

I likhet med mange andre folkehøgskoler i Norge har også skolen på Mortenhals slitt med elevtallet de siste årene. Derfor er Skaalvik svært fornøyd med å kunne fortelle at det etter jul blir enda flere elever.

– Etter jul så blir det 20.

Hun tenker at årsaken til lave søkertall er knyttet til økonomisk usikkerhet og ettervirkning av koronapandemien. 69 grader nord har likevel en økning i elevtallet sammenlignet med i fjor. Det er den nye rektoren glad for.

– Vi er litt kjerringa mot strømmen akkurat nå, og det er artig. Det skal litt til for å snu en trend som man ser i hele landet, men vi har en positivitet her nå og et ønske om utvikling som er veldig spennende, sier Skaalvik.

Nye linjer

I dag finnes det tre forskjellige linjer elevene kan velge mellom på folkehøgskolen. Det er Friluftsliv Nordkalotten, ski og seil og skolens nye hundelinje.

– Den nye hundelinja er så ny at den har vi så vidt fått reklamert for, men likevel har vi seks nye elever på plass som begynner på linja i høst, sier Skaalvik.

Målet er å tilby flere linjer etter hvert, og at det skal være flere linjer å søke på allerede til neste skoleår.

– Vi skal tilby flere linjer, og ønsker oss litt flere små linjer, heller enn at de skal bli veldig store. Det er viktig for oss at elevene som kommer hit skal ha sin plass. De skal vises i skolen og på linja der de går og de skal ikke forsvinne i mengden, forklarer Skaalvik.

Skolen er fritatt fra nasjonale krav om elevtall og har i vedtektene sine at de skal være en liten folkehøgskole.

Lokalsamfunnet

Den nye rektoren beskriver seg selv som en lokalpatriot. Hun bryr seg om bygda si og nærområdet sitt, hvor hun både er vokst opp og har etablert seg med samboer og to barn. For et par år siden kjøpte de et gårdsbruk og hun er glad i å være på tur.

– Jeg er glad i friluftsliv og å være ute. Det er viktig å huske at friluftsliv kan være både de lengste ekspedisjonene, men også de korte turene bak huset med bæremeis på ryggen, sier Skaalvik.

Og som ei som bryr seg veldig om bygda si, så vet hun også godt hvor viktig folkehøgskolen er for lokalmiljøet.

– Skolen er utrolig viktig for lokalsamfunnet vårt og jeg skal jobbe for at vi skal få et enda nærere samarbeid mellom skolen og bygda. Man lever gjerne litt i ei slags boble når man går på folkehøgskole, og det er ikke sånn at vi skal stikke hull på den fine bobla, men det er mange gode ressurser i dette lokalsamfunnet som skolen kan dra nytte av, sier Skaalvik.

Hun tror det kan være lettere å få på plass et godt samarbeid når hun som en i bygda kommer inn som rektor.

– Jeg kan være en slags ambassadør for Malangen inn i skolen og motsatt. Det går litt begge veier, sier Skaalvik.

Skaalvik er langt fra den eneste nye i staben på 69 grader nord i høst. Skolen har en ny kokk, ny friluftslærer og ny hundelærer.

– Det er et miljø her nå for å tenke litt nytt, og det er deilig, sier Skaalvik.

Hundelinje

En av de nye tankene som er tenkt er angående skolens hundelinje. Folkehøgskolen har tidligere hatt ei hundekjøringslinje, så hunder i skolegården ikke noe nytt. Det som er nytt er innholdet i linja, som nå kun har hundekjøring som en liten del av det som skal læres.

Stig Martin Arctander er skolens nye hundelærer, og han forteller om hvordan linja har skiftet fokus.

– Hundekjøring blir bare en bit av det hele og det blir mer fokus på relasjon til hund og hund og friluftsliv generelt, sier Arctander.

Skolen samarbeider med Dyrefag.no og tilbyr elevene ulike utdanninger i dyrefag. Elever kan etter endt utdanning smykke seg med titlene hundeinstuktør og dyrefagarbeider, og kurset forbereder elevene til senere å kunne ta fagbrev i dyrefag.

– Mine elever skal bli gode på å veilede folk som har hund. De som går friluftslinja har også hunder som de har med seg på tur. Om de får utfordringer med hundene sine, da er det mine elever de kommer til, sier Arctander og legger til at elevene nok vil være attraktive arbeidstakere for eksempelvis sentre som driver med hundekjøring.

– Dette er vi veldig stolte over å få til og vi er spente på hva det vil bringe for framtida, sier Skaalvik og Arctander.