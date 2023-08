Ser fram til boklansering på hjemmebane

I juni lanserte forfatter Lill-Karin Elvestad sin nyeste bok «Til livet skilte oss ad» med lanseringsfest og bokbad i Tromsø. 1. september blir det en lokal variant av boklanseringa, med særlig vekt på Elvestads egen familiehistorie.

Publisert: 25.08.2023 kl 10:00

Skilsmisse i ei tid der skilsmisser ikke var hverdagskost er tema for Lill-Karin Elvestads nyeste bok, som ble sluppet på markedet tidlig i sommer. Lanseringa av «Til livet skilte oss ad» fant sted på Prelaten i Tromsø. Nå er det duket for en lokal variant av boklanseringa. Den blir å finne sted på Malangseidet bygdehus, der også balsfjordforfatterens aller første bok ble lansert, og fikk en bedre mottakelse enn hun noen gang hadde turt å håpe på.

Lokal historie

Elvestad skal under den lokale boklanseringa holde foredrag om boka. Foredraget blir å ha særlig vekt på hennes egen familiehistorie i Balsfjord. Boka forteller historien til en rekke nordnorske par som gikk fra hverandre på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet. Blant dem, hennes egne tippoldeforeldre.

– Ei lokal lansering ser jeg veldig fram til. Det betyr at jeg kan snakke i det vide og det brede om hovedfortellinga i boka, som er om mine egne tippoldeforeldre som skilte seg. Dette blir også det aller første foredraget jeg holder om boka, og det er det veldig fint å få gjøre hjemme i Balsfjord, sier Elvestad.

Hun forteller at hun naturligvis snakket litt om tippoldeforeldrenes historie under lanseringa i Tromsø.

– Det var rom for å snakke litt om det, men det ble mer fokus på dette med hvor sjelden skilsmisse var og kvinneperspektivet, forklarer forfatteren.

Lokale mennesker

Mens Elvestad har tatt et dypdykk i tippoldeforeldrenes historie har hun oppdaget flere måter denne historia er knyttet til annen lokalhistorie og andre lokale personer.

– For eksempel oppdaget jeg jo hvordan Ågot Gjems Selmer bodde i fjorden samtidig som dette rabalderet med mine tippoldeforeldre pågikk, og at hennes mann var legen til min tippoldefar. Dette gleder jeg meg til å fortelle mer om.

Foredraget om boka mener Elvestad at vil passe for alle som er interessert i lokal historie fra Balsfjord og Malangen, uavhengig av om de vil kjøpe boka eller ikke.

– Det blir et foredrag med lokalhistorisk vri, så det blir nok mye snacks for de som interessert i lokalhistorie, uansett om de er interesserte i å kjøpe boka eller ikke, sier hun.

Tatt godt imot

Det er flere grunner til at Elvestad er fornøyd med at den lokale lanseringa blir avholdt på Malangseidet. Ikke bare var Elvestads tippoldemor, som det skrives om i boka, fra Malangseidet, men Elvestad hadde også sin aller første boklansering nettopp på Malangseidet bygdehus. Boka som da ble sluppet handlet om Malangseidet-ulykka.

– Det ble jo litt spesielt fordi boka handlet om akkurat Malangseidet-ulykka, men jeg tror ikke det er noen andre som har debutert som forfatter som hadde kunnet se for seg en slik mottakelse, sier Elvestad.

Hun forteller om fullt hus og så mange oppmøtte at det måtte hentes ekstra stoler fra Sletta Ungdomshus for anledningen.

– Det er bygdelaget som har regien på opplegget nå, og som også hadde det da. Det er tydelig at de har noen gode folk i bygda som vet å legge til rette for arrangement, for jeg har bare opplevd å bli tatt godt imot, sier forfatteren.

Over hele landet

Hvordan boka har solgt siden hovedlanseringa i juni har ikke Elvestad oversikt over.

– Antallet vet jeg ikke, men det har kommet henvendelser fra hele landet og det er flere bokhandlere i Oslo som har tatt den inn. Interessen er ikke bare lokal, og det er veldig artig, sier hun.

Hun forteller at hun i innledninga til boka har nevnt den anerkjente samlivspsykologen Sissel Gran, og at Gran i etterkant av dette har ønsket å få boka tilsendt. Det samme har den kjente feministen og samfunnsdebattanten Sanna Sarromaa, som selv ga ut en bok om skilsmisse i 2019.