Utforkjøring på E6 ved Andslimoen - sendt til legesjekk

Det har vært en trafikkulykke like ved Andslimoen i Målselv.

Publisert: 16.08.2023 kl 15:40

Ulykken skal ha skjedd i 80-sonen ved Fleskmoen på E6. Det er Troms politidistrikt som melder om dette på X (Twitter).

Politiet opplyser at alle nødetatene rykket ut til stedet. Det er snakk om en singelulykke.

Det involverte kjøretøyet har ifølge meldingen kjørt av veien og truffet et tre. Det var to personer i kjøretøyet og begge er sendt til legevakta for helsesjekk.

Ifølge meldingen fra politiet var begge ved bevissthet. Troms politidistrikt opplyser videre at saken skal etterforskes og bilførerens førerkort vil bli beslaglagt.

Foto: Torbjørn Haugli

Kjørte rett ut

En bilist Nordlys snakket med fortalte at han kjørte rett bak bilen som plutselig skar ut til siden.

– Bilen for langs veikanten og snurra ned i den dype grøfta. Den gikk rett av veien, uten tegn til nedbremsing, sier bilisten, som ønsker å være anonym til Nordlys.

Han forteller at medtrafikanter var raske på labben og løp ned for å sjekke hvordan det gikk med de to personene i bilen.

– Det så ut som det gikk greit med dem, men de kom ikke ut av bilen de ti minuttene jeg var på stedet.