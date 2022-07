Nye Troms

Selger alt fra rabarbrasyltetøy til skrivemaskin fra krigens dager

FRA KRIGENS DAGER: En tysk skrivemaskin fra krigens dager er blant mye Eli Dørum har til salgs i lokalene som tidligere huset dagligvarebutikk på Mortenhals. Foto: Leif A. Stensland

For tredje sommeren på rad har Eli Dørum åpnet de gamle butikklokalene til J. Kristoffersen eftf. på Mortenhals. Her er det salg av kaffe, vafler og et rikholdig utvalg av diverse loppis.