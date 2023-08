Seier til tross: Svært mye å ta tak i

(5. div.: Mellembygd–Ramfjord 4–2) Søndag venter formsterke Lyngen/Karnes på bortebane. Da bør de defensive manglene Mellembygd avslørte mot Ramfjord være luket bort.

Publisert: 23.08.2023 kl 22:00

Hvis ikke, kan det bli tøft å møte L/K på Polleidet. Et L/K-lag som smadret Mellembygd 8–3 på Målselv Arena i vårsesongen.

– Vi må heve oss til kampen søndag, ellers kan det bli stygt, sier lagkaptein Lasse Rubbås Sandmo.

Mye å ta tak i

Han innrømmer lett at deler av det Mellembygd viste i tirsdagens oppgjør på Jensberg-gresset, ikke var noen god generalprøve før gressbane-oppgjøret på Polleidet.

– Vi har mye å ta tak i. Vi henger ikke sammen bak, og selv om vi har en del spillere i uvante posisjoner – og mangler sentrale spillere – så skal vi prestere bedre enn det vi gjør, sier lagkapteinen.

Var en håndfull

Ramfjord kom til Jensberg fra et sviende 1–9 nederlag hjemme for Storsteinnes bare fire dager tidligere, men tok frekt og freidig ledelsen før minuttet var passert mot Mellembygd. Gjestene skåret etter et hjørnespark.

Hjemmelaget tok mer og mer over og kjørte kampen og produserte sjanser. Samtidig var gjestene langt fra ufarlige i sine lange oppspill mot sterke Isak Hamnes Johansen som kampen igjennom var en håndfull for hjemmelagets forsvarere.

God hjelp

Vertene sløste med sine muligheter, men da venstrebeinte Espen Langnes dro seg inn i banen og skjøt fra 22-23 meter, med høyrefoten, fikk vertene god hjelp fra gjestenes målvakt som glapp ballen i nettmaskene. Målvakta var heller ikke veldig patent da Sigurd Alterskjær Eriksen like etter snudde kampen da han traff greit nok med sin beste fot. Ikke bra plassert og ikke hardt, men ballen gikk like fullt i nettmaskene.

Slo sprekker

Da et hjørnespark rett etter pause endte i nettmaskene bak Ramfjord-målvakta etter å ha slått i et Ramfjord-bein, og Sigurd Alterskjær Eriksen sitt såletreff midtveis i omgangen også fant veien til nettmaskene, syntes alt avgjort.

Da begynte for alvor sprekkene å komme i hjemmelagets defensive spill. Et Ramfjord-lag som følte at «alt» fra dommer Jonny Olsen gikk mot dem, til dels med god grunn, fikk sjanse på sjanse. De kom nærmest alene med Mellembygds målvakt Jørgen Boli Ellingsen flere ganger, og gjestene følte seg snytt for både to og tre straffespark, og mente målvakta burde vært utvist i en situasjon. Det endte med et snilt gult kort for målvakta.

Opp i liminga

De fikk ei redusering, men kunne fort skåret både to og tre mål til bare de siste 7-8 minuttene, om de hadde vært mer effektive.

Mellembygd-trener Jim Myrli likte ikke det han så fra eget lag:

– Vi går opp i liminga, og glemmer at vi har et mål å forsvare, sier han.

At de manglet flere sentrale spillere i denne kampen, vil han ikke bruke som noen unnskyldning:

– Vi er ikke bedre enn dem vi har utpå banen til enhver tid.

På spørsmål om dette kunne blitt stygt for dem, om det hadde vært Lyngen/Karnes som sto på motsatt banehalvdel, svarer Jim Myrli dette:

– Vi møtte ikke Lyngen i dag!

Mellembygd er fortsatt på en 8. plass i divisjonen, nå med 20 poeng, og har med det godt heng på midtsjiktet i divisjonen.