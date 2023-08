Se målene da Mellembygd vant – uten å imponere

Mellembygd slo Ramfjord, men det kunne fort endt annerledes i en merkelig kamp på Jensberg-gresset.

AS Nye Troms

Publisert: 23.08.2023 kl 10:49

Bunnlaget i divisjonen, Ramfjord UIL, tok ledelsen etter bare ett minutts spill.

Mellembygd utlignet da langskuddet fra Espen Langnes passerte keeperhanskene til gjestenes målvakt, og Sigurd Alterskjær Eriksen fikset 2–1 før pause.

Etter sidebytte ble det 3–1 da et hjørnespark gikk via en RUIL-forsvarer og i mål, før Alterskjær Eriksen fikk et "strømpetreff" som fant veien til nettmaskene.

Mot slutten reduserte gjestene til 2–4 på en av sine mange store sjanser.