Saniteten hjelper småbarnsfamilier

Igjen sprer Balsfjord sanitetsforening glede hos sårbare småbarnsfamilier. Nylig var de ferdig med 80 forpakninger bestående forbruksvarer til familier i Balsfjord som trenger det.

Publisert: 29.08.2023 kl 14:55

– Norske Kvinners Sanitetsforening har et nasjonalt samarbeid om å skape lysglimt i en tøff hverdag for familier med lav inntekt. Mange sårbare familier har fått det mer krevende etter pandemien og trenger å bli sett og gitt en håndsrekning. Vi står sammen om et viktig samfunnsansvar for å skape et inkluderende samfunn for å hindre utenforskap, sier Ann-Inger Kongsli.

80 barnefamilier

Hun forteller at i forbindelse med skolestart skal foreningen dele ut forbruksvarer til 80 sårbare barnefamilier i Balsfjord kommune.

– Utdelingen er en del av omsorgs -og beredskapsarbeidet vårt. Sårbare barnefamilier er en viktig del innenfor Balsfjord sanitetsforening sitt arbeidsområde, og er derfor prioritert under samarbeidet, sier hun.

Samarbeidet hun sikter til er med Orkla Norge som har sponset sanitetsforeningen med 40.000 kroner til innkjøp av produktene som skal deles ut.

– Vi frivillige i Balsfjord sanitetsforening opplever at det er et stort behov for hjelp, også etter utsagn fra Frivillighetssentralen. Vi har mye glede av å støtte disse familiene, sier Ann Inger Kongsli, leder i Balsfjord sanitetsforening.

Vil spre glede

Hun får støtte hos beredskapsleder i den lokale sanitetsforeningen, Emmy Bryntesen, som kan forteller at målet med utdelingen er å nå ut til dem som ellers ikke er synlige for det offentlige, i håp om å spre glede og hjelpe barnefamilier.

– De familiene som mottar forbruksvarer, er småbarnsfamilier i skole og barnehage. Vi vet ikke hvem som får, men disse er nøye utvalgt etter samtaler med barne- og familieetaten i Balsfjord kommune, sier Bryntesen.

De to driftige damene forteller at sanitetskvinnene samarbeider med Frivillighetssentralen, som står for distribusjon av forbruksvarer til de som trenger det mest.

– På den måten ivaretas personvernet av sårbare barnefamilier i vårt nærmiljø, sier Kongsli.

Ta kontakt

Alf Olav Lyngstad hos Frivillighetssentralen forteller at det er 80 poser som er pakket og klar til levering. Hvor mange av disse som går ut til trengende gjennom barne- og familieetaten har han ikke oversikt over.

– Det vi har sett ut fra tidligere tiltak er at det stort behov for hjelp hos mange. Ja, behovet er der og vel så det. Det kan vel også være slik at terskelen for å be om hjelp kan være vanskelig for mange. Til de med behov for hjelp, utover de som er fanget opp av kommunenes organer, er det bare å ta kontakt, avslutter Alf Olav Lyngstad.