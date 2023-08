Sagn om kraft, tro og Melkøya

Melkøya skal elektrifiseres. Retorikken minner om den gangen ACER ble debattert.

Publisert: 21.08.2023 kl 14:12

Det ble da bedyret at ‘utenlandskablene skal ikke koste det norske folk mer’. Jeg er ikke sikker på om husholdningene sørpå er helt enig etter sjokkregningene under strømkrisen. De ble nok heller ikke overbevist da Olje- og energiministeren stilte opp i beste sendetid og forsøkte å forklare strømprisene med ‘dette er kompliserte greier’. Kompliserte ting må også forklares for å bli forstått, lærte jeg på universitetet.

Nå skal vi altså elektrifisere Melkøya. Lovnaden er at det ikke skal koste den nordnorske befolkningen én krone. Hvorfor møter man da denne massive motstanden?

Kan forklaringen være at da folk i strømområde NO4 nøt godene av billig strøm sommeren 2022 var direktørene i kraftselskapene raskt ute å rette fingeren mot ulempene. Kraftoverskudd var negativ, ingen ville investere i å bygge ut kraftanlegg i slike områder. Til det som kanskje skremte oss mest; fremtidig kraftunderskudd. Vi har heller ikke glemt Arbeiderpartiordføreren i Stavanger som ville jobbe for at den nordnorske befolkningen skulle ha like dyr strøm som de sør for Nord-Norgeportalen, ikke at de i sør skulle få like billig strøm som oss i nord. Med det ble hun belønnet som leder i Aps energiutvalg.

Er det rart vi er skeptisk? Da har jeg ikke engang nevnt prissetning av spotprisene som har en sammenheng med olje- og gasspriser i en eller annen børs i et annet land. Eller at det fables om å skille ut Nordland fra strømområde NO4. Videre skal Melkøya elektrifiseres via nyetablerte vindmøller og kraftkabler. Det vil sluke 3,6 terrawattimer i året, til sammenligning bruker Norge om lag 140 TWh i året. Med Fosensaken friskt i minne er det vanskelig å forstå hvordan man skal få realisert vindmøllene.

Så hva er det egentlig regjeringen med Støre i spissen har formidlet til befolkningen i nord? Ifølge han selv en gladsak, for det skal sikre Nord-Norge industriarbeidsplasser og kritisk infrastruktur. Det er vel og bra, men ble de overrasket over den massive motstanden tror jeg det er på tide å bytte rådgivere. For meg er det merkelig at sentrale politikere synes motstanden mot elektrifiseringen av Melkøya er merkelig.

De må åpenbart jobbe med sin etos, patos og logos. For det de har formidlet har splitter folk i nord. Det skjer i en tid der fremmede statlige makter ser seg tjent med misnøye, splitt og hersk. En mildt sagt merkelig fremgangsmåte våre folkevalgte fra sør velger å formidle sine såkalte gladsaker til befolkningen.

Som en professor så fint sa det «kan du formidle så godt at bestemor forstår hva du sier står det til A, blir det for komplisert står det til stryk». I saken om Melkøya skal vi ikke gå rundt å tro, vi skal vite. Så langt er det ingen som har klart å overbevise meg om at elektrifisering av Melkøya er et godt alternativ for det grønne skrifte i nord.