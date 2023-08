Pengegave til sosialtiltaket:

Gleden er stor om dagen hos folkene på dagsenteret for de med kognitiv svikt, i Bardu. Onsdag var Bardu Husmorslag på besøk – med seg hadde de nyheten om en pengedonasjon på 18.000 kroner til dagsenterets tilbud.

Publisert: 24.08.2023 kl 19:00

Hver mandag, onsdag og fredag har innbyggere med dagsenteret i Bardu tilbudet om sosialt samvær for personer med kognitiv svikt. Hverdagene her går stort sett til løs prat om alt mellom himmel og jord, med litt kaffe og kaker til. Av og til tar tjenesten brukerne med ut på turer utendørs også. Her blir de raskt kjent med hverandre og bygger relasjoner.

– De har det godt her, smiler Nora Kristine Thomassen som følger opp det gode selskapet ukentlig.

Trivelig fellesskap

Brukerne selv omtaler dette som et innmari bra tilbud som de gleder seg til. Det er uendelig med ting å snakke om sammen. De er veldig takknemlig for et veldig fint tiltak, sier en reflektert gjeng rundt bordet.

– Vi har ingenting å klage på. Man kan tenke på mennesker andre steder i verden som ikke har det så bra, mens her har vi fred og respekt. Det er vi fryktelig glad for, og de er så elskverdige alle sammen, sier brukerne utfyllende.

Stemningen har også nådd utenfor brukerne og helsetjenestens vegger. Frivillig arbeidskraft har funnet veien til det gode selskap. Erna Bårdsen fra Salangsdalen ønsket å bidra med sang og god stemning sammen med folket til stede.

– Jeg kjører ikke bil selv, men jeg er så heldig at de skal jeg får sitte på når de henter en oppi Salangsdalen. Jeg har veldig godt av å være med her selv også, for jeg er glad i å synge og sosialt samvær. Så det ble en god ordning, sier Bårdsen.

GOD STEMNING: Bardu Husmorslag med Randi Fodstad, Bodil Kind Nyseth, Tone Bjørkli Henriksen og Kirsten Lundberg (Nummer to-tre-fire og fem fra venstre) besøkte dagsenteret for personer med kognitiv svikt. Foto: Øyvind Ludvigsen

Bårdsen synes det hadde gjort seg med en liten sanggruppe for brukerne, særlig hvis det kommer en frivillig som kan sette tonen på et instrument. Men hun understreker at de har det fint når de synger sammen slik som de har det nå.

Viktig tiltak

Bardu Husmorslag stilte med fire representanter for kaffe og prat, pluss overrekking av en hyggelig nyhet. De har nemlig donert 18.000 kroner til tjenesten for å bidra til demenstiltaket. En nyhet som ble godt mottatt, og en gjensidig glede for å kunne bidra, forteller Kirsten Lundberg.

– Pengene er for det de demente holder på med. Det er for å bidra til det de trenger både til turer og annet. Det er fint at de får komme ut litt, når de kanskje ellers blir sittende hjemme, påpeker Lundberg.

Hun erkjenner at hun ikke er så dypt inni tilbudet, men understreker at slike tiltak er viktig for samfunnet.

– Det er klart det er godt for de som er dement å få komme og være sammen, så de ser at de ikke er alene om det. Det er en trygghet, for ellers blir de kanskje sittende hjemme og ikke får gjort noen ting. Jeg er glad for at dette går an, og jeg er sikker på at hvis jeg blir dement en dag, så blir jeg sendt på tilbud som dette, sier hun med et smil.