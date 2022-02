Nye Troms

Krise for BOIFs herrelag:

Risikerer å måtte trekke laget fra 4. divisjon

ALVORLIG: Leder i fotballgruppa Steffen Jakobsen betegner situasjonen for herrelaget i BOIF som alvorlig. Her i samtale med sportslig leder Odd Gunnar Lorentzen (t.h.) etter vinterseriekampen sist søndag. Foto: Ivar Løvland

Få spillere tilgjengelig gjør at Bardufoss OIF står i fare for å måtte trekke laget sitt fra årets 4. divisjon. Fotballstyret har satt 1. mars som frist for om de gjør dette eller ikke.