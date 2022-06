Nye Troms

Helse og oppvekst:

Rektoren håper å beholde begge klassene på Vg1

POLITIKERNE AVGJØR: ved Nordkjosbotn videregående skole, Tor Eriksen, håper å beholde begge vg 1- klassene innen helsefag.

Rektor ved Nordkjosbotn videregående skole, Tor Eriksen, presiserer at intet er vedtatt ennå og at det er politikerne som avgjør. Samtidig er han fornøyd med at det foreslås en ekstra TIP-klasse ved skolen.