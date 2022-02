Nye Troms

120.000 rein finner ikke nok mat:

Redninga kommer fra denne fabrikken i Balsfjord

REINGLEDE: Dette pelletsfôret fra fabrikken til Felleskjøpet i Balsfjord er med på å berge over 100.000 tamrein gjennom denne vinteren. Fabrikksjef Kjell Atle Alvestad (t.h.) og leder for avdeling Kystlager i Felleskjøpet Agri SA, Stig Aasnes, er fornøyd med kvaliteten på fôret de leverer fra seg. Foto: Ivar Løvland

Denne vinteren ser fôrkrisa for reindrifta ut til å bli langt verre enn for to vintre siden. På Bergneset produserer fabrikken til Felleskjøpet det de makter av reinfôr for å hjelpe næringa.