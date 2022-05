Nye Troms

LEDER:

Putin utvider Nato

INN I NATO: Det er ventet av Finland og Sverige vil levere sine søknader om Nato-medlemskap i midten av denne måneden. Foto: AP Photo / Czarek Sokolowski

Putin har begynt å bruse med fjærene i et forsøk på å hindre at hele Norden blir Nato-territorium. Problemet hans er at han ikke har så veldig mange fjær å bruse med.