Nye Troms

BESTEMOR OG BARNEBARN: Ulrikke S. Hagalid er barnebarnet til Lisbeth Åsan. De liker begge moltebær, og bruker moltekrem som juledessert. Foto: Marie Nitteberg Dalhaug

Prøvesmakerne: Ulrikke og Lisbeth fikk moltebær servert på nye måter

Å få smake moltebær på nye måter kan bidra til at flere tar turen ut i skogen for å bevare tradisjonen med moltebærplukking. 13 modige prøvesmakere fikk mulighet til å teste fem ulike moltebærdesserter og to unike kaffesorter.